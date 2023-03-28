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12 минут назад

Почему кошке трудно разглядеть предметы вблизи

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Усатые питомцы видят жизнь совсем не так, как люди. Давайте узнаем о зрении своих четвероногих друзей больше.

Почему кошке трудно разглядеть предметы вблизи
Фото: UnsplashUnsplash

Пожалуй, каждому, у кого есть кошка, знакома следующая ситуация. Вы дали лакомство питомцу из своих рук, что-то упало мимо, кошка принюхивается и ищет тот заветный оставшийся кусочек лакомства. Задумывались ли Вы о том, почему кошке необходимо некоторое время, чтобы найти упавшую еду?  Дело в том, что у всех кошек дальнозоркость, поэтому им трудно разглядеть предметы, находящиеся рядом.

Если четвероногому другу необходимо найти что-то, находящееся на расстоянии менее 50 сантиметров, подключается осязание. Кошки ориентируются даже на самые маленькие колебания воздуха. В этом им помогают усы-вибриссы - чувствительные длинные жёсткие волосы. Если бы кошки умели читать, то книгу они бы держали на расстоянии 80 сантиметров, то есть примерно в два раза дальше, чем люди. Однако предметы, находящиеся на расстоянии больше 7 метров для кошек тоже неразличимы (речь идёт именно о зрении). Стереоскопическое зрение кошки, при котором возможно восприятие формы, размеров и расстояния до предмета, позволяет точнее оценивать местоположение вещи.

Тем не менее не стоит полагать, что кошки видят плохо. Усатые питомцы видят жизнь на 270º. Животные очень подвижные, постоянно крутят головой, поэтому можно сказать, что у них полный круговой обзор на все 360º. В сумерках кошки видят в 10 раз лучше людей, а в различии оттенков серого они настоящие рекордсмены, поскольку способны различать 25 типов мышиной окраски.

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