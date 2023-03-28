Почему кошке трудно разглядеть предметы вблизи

Усатые питомцы видят жизнь совсем не так, как люди. Давайте узнаем о зрении своих четвероногих друзей больше.

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Пожалуй, каждому, у кого есть кошка, знакома следующая ситуация. Вы дали лакомство питомцу из своих рук, что-то упало мимо, кошка принюхивается и ищет тот заветный оставшийся кусочек лакомства. Задумывались ли Вы о том, почему кошке необходимо некоторое время, чтобы найти упавшую еду? Дело в том, что у всех кошек дальнозоркость, поэтому им трудно разглядеть предметы, находящиеся рядом.

Если четвероногому другу необходимо найти что-то, находящееся на расстоянии менее 50 сантиметров, подключается осязание. Кошки ориентируются даже на самые маленькие колебания воздуха. В этом им помогают усы-вибриссы - чувствительные длинные жёсткие волосы. Если бы кошки умели читать, то книгу они бы держали на расстоянии 80 сантиметров, то есть примерно в два раза дальше, чем люди. Однако предметы, находящиеся на расстоянии больше 7 метров для кошек тоже неразличимы (речь идёт именно о зрении). Стереоскопическое зрение кошки, при котором возможно восприятие формы, размеров и расстояния до предмета, позволяет точнее оценивать местоположение вещи.