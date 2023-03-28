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1 час назад

Теленок сбежал со скотобойни и спасся от риска быть съеденным

Lenta.ru

В городе Нью-Йорк, США, четырехмесячный теленок сбежал со скотобойни и спасся от смерти. О том, как животное избежало риска быть съеденным, сообщает Gothamist.

Теленок сбежал со скотобойни и спасся от риска быть съеденным
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Теленок убежал от работников скотобойни во вторник, 21 марта. По словам Винни Фонтаны, владельца находящейся неподалеку от места происшествия пиццерии, парнокопытное носилось по улицам и некоторое время оставалось непойманным.

«Когда теленок вошел в деловой район, все дружно бросились ловить его», — рассказывает он.

Позже парнокопытное удалось поймать и погрузить в грузовик.

Животное вернули на скотобойню, однако люди, узнавшие о произошедшем, потребовали его пощадить. Среди желающих спасти парнокопытное оказался Майк Стура, управляющий приютом для животных Skylands. Он приехал на скотобойню и сумел уговорить работников отдать ему теленка. Благодаря Стуре животное обрело новый дом и теперь сможет прожить в приюте до старости.

«Я думаю, он заслужил это. Он заработал свободу», — говорит Стура.

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