Теленок сбежал со скотобойни и спасся от риска быть съеденным

В городе Нью-Йорк, США, четырехмесячный теленок сбежал со скотобойни и спасся от смерти. О том, как животное избежало риска быть съеденным, сообщает Gothamist.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Теленок убежал от работников скотобойни во вторник, 21 марта. По словам Винни Фонтаны, владельца находящейся неподалеку от места происшествия пиццерии, парнокопытное носилось по улицам и некоторое время оставалось непойманным.

«Когда теленок вошел в деловой район, все дружно бросились ловить его», — рассказывает он.

Позже парнокопытное удалось поймать и погрузить в грузовик.

Животное вернули на скотобойню, однако люди, узнавшие о произошедшем, потребовали его пощадить. Среди желающих спасти парнокопытное оказался Майк Стура, управляющий приютом для животных Skylands. Он приехал на скотобойню и сумел уговорить работников отдать ему теленка. Благодаря Стуре животное обрело новый дом и теперь сможет прожить в приюте до старости.