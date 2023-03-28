Как понять, что у вашего питомца стресс

Собаки и кошки, как и люди, могут испытывать стресс. И причин для этого может быть масса. Вот как понять, что что-то не так.

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Все животные разные, поэтому и причины стресса у них могут быть различными. К примеру, какие-то собаки начинают нервничать, когда остаются в одиночестве, а какие-то - когда в доме есть кошка.

Также большинство домашних животных остро реагируют на эмоциональную обстановку дома. Если хозяин из-за чего-то переживает, то это может повлиять на настроение собаки.

Тревога у животных проявляться может тоже по-разному. Нужно обращать внимание на любые изменения в поведении питомца. Если ваш пёс всегда весёлый и игривый, а в последнее время стал тихим, то, возможно, у него стресс. Но только если ветеринар не обнаружил никаких болезней.

Существуют и физиологические признаки стресса. К примеру, питомец может начать ходить в туалет в неположенном месте, издавать странные звуки, отказываться от еды и воды. Коты начинают при стрессе ещё сильнее себя вылизывать, собаки - сворачиваются в комок или же поджимают хвост, нервно дрожат, птицы - выщипывают у себя перья или кусают свои лапы.