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33 минуты назад

Большой рогатый филин напал на шестерых посетителей парка

Lenta.ru

Четыре посетителя Провинциального парка Килларни в канадской провинции Онтарио обратились к врачам после нападения разъяренного большого рогатого филина по кличке Макс. Об этом сообщает CBC.

Большой рогатый филин напал на шестерых посетителей парка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Представитель Министерства охраны окружающей среды Онтарио Гэри Уилер заявил, что помимо четырех пострадавших, филин напал еще на двух человек, но они не стали обращаться за помощью. В общей сложности количество пострадавших составило шесть человек.

После нападения местные власти временно закрыли расположенную на озере Джордж площадку для кемпинга, где размещаются домики, юрты и места для палаток, а также лыжные тропы.

Уилер рассказал, что филин получил травму, из-за чего вел себя агрессивно по отношению к гостям парка.

Член группы любителей наблюдения за птицами Timmins Naturalists Марк Джорон сообщил, что многие виды, в том числе совы, проявляют территориальное поведение весной, когда у них начинается период гнездования. «Лучшее, что можно сделать — держаться подальше от места обитания совы», — сказал он.

Виргинский филин, также известный как большой рогатый филин — хищная птица из семейства совиных. Широко распространен на территориях обеих Америк. Является третьим по размеру в мире после филина и рыбного филина.

Истории,Гэри Уилер,
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