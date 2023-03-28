Большой рогатый филин напал на шестерых посетителей парка

Четыре посетителя Провинциального парка Килларни в канадской провинции Онтарио обратились к врачам после нападения разъяренного большого рогатого филина по кличке Макс. Об этом сообщает CBC.

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Представитель Министерства охраны окружающей среды Онтарио Гэри Уилер заявил, что помимо четырех пострадавших, филин напал еще на двух человек, но они не стали обращаться за помощью. В общей сложности количество пострадавших составило шесть человек.

После нападения местные власти временно закрыли расположенную на озере Джордж площадку для кемпинга, где размещаются домики, юрты и места для палаток, а также лыжные тропы.

Уилер рассказал, что филин получил травму, из-за чего вел себя агрессивно по отношению к гостям парка.

Член группы любителей наблюдения за птицами Timmins Naturalists Марк Джорон сообщил, что многие виды, в том числе совы, проявляют территориальное поведение весной, когда у них начинается период гнездования. «Лучшее, что можно сделать — держаться подальше от места обитания совы», — сказал он.