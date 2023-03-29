Все затмения 2023 года: даты солнечных и лунных затмений, их влияние

Каким бы занятым и деловым не был человек, оказавшись на природе вдали от огней большого города, он непременно поднимет голову к небу и начнет искать Большую Медведицу, потом Малую, а дальше будет просто рассматривать всю эту красоту и думать о прекрасном.

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И, конечно, самыми заметными событиями из жизни ночных и дневных светил считаются затмения. В 2023 году их будет целых четыре.

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«Рамблер» рассказывает, когда в 2023 году пройдут солнечные и лунные затмения и где их можно будет наблюдать

Сколько всего затмений будет в 2023 году и когда их ожидать

В 2023 году мир с восторгом и трепетом будет следить за затмениями – всего из будет четыре:

20 апреля 2023 года – солнечное затмение

5 мая 2023 года – лунное затмение

14 октября 2023 года – солнечное затмение

23 октября 2023 года – лунное затмение

Когда временной интервал между событиями не слишком большой, говорят, что проходит коридор затмений. Астрономы наблюдают и изучают эти события, поскольку они им дают новый материал для исследований. А астрологи интерпретируют затмения и делают на их основе возможные прогнозы, касающиеся жизни не только конкретных людей, но и целых даже стран.

Первый коридор затмений

Затмение Солнца

Первый коридор затмений открывается 20 апреля 2023 года солнечным затмением и завершается лунным, которое пройдет 5 мая 2023 года. Ученые говорят, что солнечное затмение будет гибридным или кольцеобразно-полным. Жители некоторых стран смогут увидеть полное затмение солнца, а в других странах можно будет наблюдать яркое кольцо вокруг Луны. Это значит, что естественный спутник будет находиться на максимальном расстоянии от Земли. Продлится затмение всего 76 секунд, а значит, нужно заранее подготовиться, чтобы его не пропустить. Больше всего повезет тем, кто живет в Южном полушарии – в Австралии, на островах в восточной части Индийского океана и западной части Тихого океана. Жителям Северного полушария придется довольствоваться наблюдением за Луной, если, конечно, будет хорошая погода и спутник Земли не будет скрыт за облаками.

Затмение Луны

Закрывает коридор лунное затмение 5 мая 2023 года. Специалисты говорят, что оно будет полутеневым, а значит Луна скроется за тенью лишь частично. Для наблюдений лучше всего подойдет телескоп, но, если погода будет хорошей и на небе не будет густых облаков, насладиться зрелищем можно будет и без специальной оптики. В западной и центральной части России лунное затмение можно будет увидеть в 17 часов 24 минуты по московскому времени. Также затмение можно будет наблюдать в странах Европы, Африки, Азии и Австралии.

Второй коридор затмений

Затмение Солнца

Второй коридор также открывается солнечным затмением 14 октября 2023 года, когда Луна перекроет Солнце. При наблюдении с Земли это будет выглядеть, как огненное кольцо вокруг темной окружности. В России затмение увидеть не получится, повезет только тем, кто живет в Центральной и Южной Америке.

Затмение Луны

Это затмение, как и майское, будет частичным. Оно пройдет 23 октября 2023 года в 20 часов 23 минуты по московскому времени – цифры подобрались красиво. Лучше всего лунное затмение будет видно жителям европейской части Евразии, и в некоторых странах Азии, Африки, Австралии и восточной Америки. В Южном полушарии наблюдать астрономическое явление не получится.

Как правильно наблюдать солнечное затмение

Если с Луной вопросы не возникают, она достаточно близко расположена и хорошо видна невооруженным глазом, а свет ее довольно мягкий и не вызывает повреждения сетчатки, то к солнечным затмениям нужно готовиться заранее. Нельзя просто так посмотреть на Солнце и увидеть затмение. Во-первых, вы рискуете обжечь сетчатку, а во-вторых, все равно не сможете долго смотреть солнце. Лучше всего для наблюдений подойдут очки и маска, предназначенные для защиты глаз во время выполнения сварочных работ. Вы сможете хорошо все рассмотреть от начала до конца. Также подойдут рентгеновские пленки и старые дискеты, если у вас, конечно, сохранились такие артефакты.