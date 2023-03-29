В США решили продать бывший дом Кеннеди

В США на продажу выставили дом, расположенный на территории поместья, в котором вырос и жил 35-й американский президент Джон Кеннеди. Об этом сообщил New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Объект расположен в штате Нью-Йорк, в деревне Бронксвилль по адресу 4 Crown Circle. Бывший президент США прожил в доме на территории поместья площадью 2,4 гектара под названием Краунлендс (Crownlands), где сейчас находится особняк, с 1929 по 1941 годы. Однако в 1953 году здание снесли, а на его месте возвели три новых.