Почему собаки все нюхают

Причина, по которой собаки постоянно все обнюхивают, связана с особенностью их ориентирования на местности. Об этом Москве 24 рассказала ветеринар государственной Тушинской ветеринарной клиники Анастасия Пригорнева.

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Дело в том, что нос собак позволяет им определять более миллиона запахов. Они могут учуять человека или другое животное за километр.

Именно благодаря обонянию собаки различают предметы и ориентируются в пространстве.

"Эта способность (различать запахи на большом расстоянии. – Прим. ред.) объясняется наличием у них более 200 миллионов обонятельных рецепторов. При этом острота обоняния собак может колебаться в зависимости от породы, пола, возраста, времени года и погодных условий", – отметила Пригорнева.