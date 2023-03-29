8 лет апокалипсиса: 50 лет назад американцы ушли из Вьетнама

Ровно 50 лет назад американские войска вышли из Вьетнама, благодаря подписанным Парижским соглашениям. Фактически это было поражение Соединенных Штатов, которым не удалось добиться желаемых результатов.

Фото: Department of Defense. Department of the Navy. U.S. Department of Defense. Department of the Navy. U.S.

Цена этой войны – жизни 60 тысяч американских военных и около трех миллионов вьетнамцев, сообщает корреспондент «МИР 24» Игорь Наймушин.

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Типичные кадры той войны: американские вертолеты расстреливают мирную вьетнамскую деревню. Фильм «Апокалипсис сегодня», снятый Фрэнсисом Фордом Копполой, вышел на экраны спустя четыре года после вывода американских войск из Вьетнама.

«Мы делали фильм так же, как американцы вели войну. Нас было слишком много, и мы сходили с ума».

Так скажет о своем фильме знаменитый режиссер. Война, которую американцы проиграли. А те страшные восемь лет апокалипсиса, которые они устроили, вьетнамцам не забыть никогда.

«В 12:30 по парижскому времени сегодня было подписано соглашение о прекращении войны и начале мира во Вьетнаме. Прекращение огня начинается с 27 января, в течение 60 дней все американские военнопленные будут освобождены, войска выведены», – сказал тогда президент США 1969-1974 годов Ричард Никсон.

Соглашение о прекращении войны и вывода войск подписали в конце января, но последнее подразделение американской армии покинуло Вьетнам лишь 29 марта 1973-го года. Попытки остановить распространение социализма в Юго-Восточной Азии и при этом заработать на войне для США закончились провалом. Одним из летчиков был покойный сенатор Джон Маккейн. В 1967-м году его сбили, и он три года провел в плену. Потом нередко приезжал за воспоминаниями во Вьетнам.

«Приятно увидеть своих друзей. Многим из них не так повезло как мне», – отмечал в свое время сенатор США в 1986-2018 годы Джон Маккейн.

Войну во Вьетнаме в Соединенных Штатах называли «адской дискотекой в джунглях». В ход шел весь арсенал. Только опасных химических гербицидов и напалма для борьбы с партизанами американцы распылили почти 100 миллионов тонн. Уничтожали все и всех: людей, лес, плодородные плантации, заражали реки и водоемы. Сбросили около восьми миллионов тонн бомб – втрое больше, чем во Вторую мировую войну.

«Я рад, что эта очень долгая и мучительная война, принесшая столько человеческих страданий и разрушений подошла к концу. Я говорю не только от имени ООН, но от имени всего человечества, когда выражаю горячую надежду на то, что мирное урегулирование будет достигнуто и что народы Вьетнама и всего Индокитая смогут, наконец, жить в мире», – заявлял генеральный секретарь ООН 1972-1981годов Курт Вальдхайм.