История Казахстана кратко в датах: от древности до наших дней

Республика Казахстан – государство, расположенное в центре Евразии. Большая часть страны находится в азиатской части, меньшая – в европейской. Географическое расположение Казахстана оказало немалое влияние на его развитие и формирование. Подробнее о ключевых периодах в истории республики читайте в материале «Рамблера».

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Первобытная история Казахстана

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Первые люди появились на территории Казахстана около миллиона лет назад. Собиратели обосновались в урочище Каратау, где в течение палеолита осваивали близлежащие земли. Именно здесь возник центр формирования кочевых цивилизаций: древние племена приручили коней и прибегали к их помощи в хозяйстве и передвижении. Древние племена изготавливали изделия из камня, кости и металлов, разводили животных, занимались земледелием.

В бронзовый век люди научились строить боевую колесницу, упоминание о которой можно найти на множестве наскальных рисунков. Как правило, рисунки создавали в святилищах и храмах, что четко дает понять – боевая колесница была крайне важным транспортом у древних казахов.

Подобно другим древним народам, казахи хоронили представителей знати в огромных курганах. В числе самых известных:

• Некрополь Бегазы

• Некрополь Дандыбай

• Некрополь Тагискент

Помимо прочего, в бронзовый период начали изготавливаться кинжалы, оружие, ножи и украшения, а также осваивались медные рудники. Бронзовый и медный периоды славятся тем, что именно в это время появились крупные города и поселения.

В первом тысячелетии до н.э. жившие здесь племена называют саками. По свидетельству Геродота, саки одержали победу над могущественными в то время персами – завоевателями во главе с царями Киром, Дарием I.

Казахстан в Средние века

В 200 г. до н.э. на территории современного Казахстана началась торговля по Шелковому пути. Этот период положил начало городам Отырару, Баласагуну, Испиджабу, Сыганаку, Таразу и Чирик-Рабату.

В 552 году был основан Тюркский каганат – крупное государство, которое объединило древнетюркские племена. На протяжении следующих 500 лет регулярно происходили междоусобный войны среди племен. Это привело к тому, что Тюркский каганат распался, и племена расселились по Центральной и Малой Азии, Кавказу и Восточной Европе. Именно эти племена стали прародителями узбеков, азербайджанцев, турков, туркмен, печенегов и половцев.

А. О. Орловский

Монгольское нашествие

В 1218 году основатель и первый великий хан Монгольской империи Чингисхан отправился в завоевательный поход по Средней Азии. В ходе сопротивления были уничтожены города Ашнас и Сыганак. На протяжении полугода оборонялся Отрар, но предатель города открыл его двери для противников. После поражения племена конырат, кыпчаки, найманы, канглы и кереиты присоединились к монголам.

Перед смертью в 1227 году Чингисхан разделил империю между сыновьями. Таким образом, территория современного Казахстана была поделена на три части, улуса. Эти улусы стали предшественниками трех казахских жузов – объединений казахских народов. Кроме того, Яса – свод правил и положений, автором которых стал Чингисхан, легли в основу кодекса законов казахов «Жеты жаргы». Впоследствии многие атрибуты и формы управления государством казахские ханы переняли у монгольских завоевателей.

Тем не менее важно отметить, что монгольское нашествие во многом стало трагедией для местных жителей. Многих из них убили, некоторых угнали в рабство, а города, села и мечети были разрушены.

Казахское ханство

В 1391 году Золотую орду, которую основал Бату-хан в 1227-м, завоевал тюрко-монгольский завоеватель Тамерлан.

В середине XIV века ислам был объявлен главной религией в Казахстане, а в 1465 году султаны Жанибек и Керей в Семиречье основали Казахское ханство. Следующие правители смогли расширить территории ханства, однако периоды укрепления государства нередко сменялись междоусобными войнами. В период Казахского ханства активно развивались земледелие, скотоводство и торговля.

Джунгарское ханство

В 1635 году на севере современного Китая монголы образовали Джунгарское ханство. Земли и пастбища Казахстана крайне привлекали джунгар, поэтому на протяжении ста лет Джунгарское ханство пыталось уничтожить Казахское ханство.

Отдельно историки выделяют период с 1723-го по 1727 год, этот период больше известен, как «Годы великого бедствия». За четыре года джунгары убили более миллиона человек и угнали в рабство порядка 200 тысяч ремесленников и женщин. Экономика казахского ханства была разрушена – джунгары остановили всю возможную торговлю, а также отобрали пастбища.

Изгнать врага с казахской земли удалось в 1729 году. Неподалеку от реки Алаколь состоялась Анракайская битва, в которой казахи одержали победу и заставили джунгаров покинуть земли Казахского ханства.

Присоединение к Российской империи

Сразу же после победы над джунгарами в 1731 году группа казахских родов Младший жуз входит в состав Российской империи. Однако Старший и Средний жузы не так быстро приняли подданство Российской империи: процесс растянулся вплоть до начала XIX века.

Остальные регионы Казахского государства вошли в состав Российской империи в 1820-х – 1840-х годах. Поначалу у казахских ханств была автономия и возможность самостоятельно регулировать внутренние дела. Но спустя время эти права были ликвидированы.

Власти России намеревались превратить новых подданных в земледельцев, что провоцировало восстания и конфликты. Однако во второй половине XIX века сопротивление было полностью подавлено, и казахские жузы стали управляться по русским законам.

В то же время на территории современного Казахстана происходит строительство пограничных фортов, многие из которых позже превратились в города – Алматы, Оренбург, Петропавловск и другие. Крестьяне с центральной России начали переселение на территорию Казахстана.

Казахстан в СССР

В начале XX века Казахстан поделили на несколько областей: Акмолинскую, Тургайскую, Семипалатинскую, Уральскую, Семиреченскую, Сырдарьинскую и Мангышлак-Закаспийскую. Отдельно существовала Букеевская орда, которую включили в состав Астраханской губернии.

В 1920 году М.Калинин и В. И. Ленин подписали декрет, согласно которому была образована Автономная Киргизская Советская Социалистическая Республика со столицей в Оренбурге. В 1936 году АКССР упразднили и на ее месте появилась Казахская Советская Социалистическая Республика, столицей которой стал город Кызыл Орда (сейчас он называется Алматы).

Во время Второй мировой войны в Казахстан эвакуировали предприятия практически со всего СССР, которые отвечали за снабжение продукцией оборонную и техническую промышленность.

В середине 1950-х в Казахстане начала развиваться космическая отрасль, что привело к возникновению военного полигона Байконур. В 1961 году отсюда впервые в истории совершил полет в космос Юрий Гагарин.

Конец XX – начало XXI века

После распада Советского союза Республика Казахстан получила суверенитет. В 1990-х страна ввела собственную валюту – тенге, приняла конституцию, перенесла столицу в Астану и провела перепись населения. Кроме того, Казахстан ликвидировал Семипалатинский полигон.

В 2017 году бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение о переводе казахского алфавита на латиницу. Введение латиницы будет постепенным, однако получит распространение на все сферы общественной и политической жизни страны.