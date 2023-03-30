Как самая массовая амнистия в СССР обернулась разгулом криминала

70 лет назад, в марте 1953 года, советское правительство объявило самую массовую амнистию в истории СССР и новой России: на свободу вышли 1,2 (по другим данным — 1,3) миллиона осужденных. Согласно замыслу главы МВД Лаврентия Берии, освобождали тех зэков, которые не должны были угрожать обществу. Однако как только бывшие осужденные стали выходить на свободу, по всей стране поползли слухи об их новых преступлениях — поджогах, изнасилованиях и убийствах. При этом самого Берию обвиняли в том, что посредством амнистии он решил посеять смуту в стране. Подробности о том, чем обернулась главная советская амнистия, — в материале «Ленты.ру».

Фото: Лента.ру Лента.ру

«"Ворошиловская" амнистия 27 марта 1953 года, проведенная в поисках популярности у народа, затопила всю страну волной убийц, бандитов и воров, которых с трудом переловили после войны» (из книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»).

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К началу 1950-х годов XX века стало очевидно, что в уголовно-исполнительной системе СССР назрел кризис. Согласно данным статистики, в 1947-1953 годах число заключенных в стране выросло на 800 тысяч и достигло более чем 2,5 миллиона человек — фактически в местах лишения свободы находился каждый 74-й житель страны.

Это стало следствием ужесточения в послевоенные годы и без того суровых законов. К примеру, за самовольную смену места работы без уведомления руководства предприятия работнику грозили четыре месяца лишения свободы, а систематические опоздания на работу наказывались полутора годами лагерей.

Брак на производстве также считался уголовным преступлением, которое грозило инженерам и руководству заводов сроками в 5-8 лет. При этом за хищение социалистической собственности зачастую приговаривали к расстрелу. Вот только правосудие не видело разницы между мелкими и крупными хищениями — вердикт был один.

К 1 января 1953 года в системе ГУЛАГ (Главное управление лагерей) находились более 1,2 миллиона расхитителей социалистической собственности. Они были осуждены согласно Постановлению Центрального исполнительного комитета СССР и Совета народных комиссаров СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности».

Его также часто называли «Законом о трех колосках» — за несколько подобранных на скошенном колхозном поле колосков пшеницы приговаривали к расстрелу, а при наличии смягчающих обстоятельств осуждали на срок не менее десяти лет

Именно это постановление ввело четкое разграничение наказаний за кражу личного имущества и за кражу социалистической собственности.

К примеру, вор, укравший табурет из квартиры, получал полгода исправительных работ. Но если точно такой же табурет похищали из советского учреждения или правления колхоза — за это наказывали как минимум десятью годами лишения свободы с конфискацией всего имущества. Но куда чаще приговором был расстрел. В постановлении отдельно оговаривалось, что осужденные по нему не имеют права на амнистию ни при каких обстоятельствах.

Назревший вопрос

Помимо расхитителей в советских лагерях также сидели порядка 30 тысяч несовершеннолетних, которые отбывали свои сроки в основном за хулиганство и мелкие кражи.

При этом у заключенных не было шанса освободиться раньше — вплоть до смерти Сталина действовал послевоенный запрет на досрочное освобождение

С другой стороны, в 1947 году в СССР отменили смертную казнь — ее частично вернули лишь в 1950 году, причем за особо тяжкие преступления против государства (шпионаж и диверсии). Даже убийцы-рецидивисты тогда не могли быть приговорены к «высшей мере социальной защиты».

А еще с 1947 года во всех зонах страны с подачи государства начались «сучьи войны» — криминальные авторитеты, которые в годы Великой Отечественной войны пошли на фронт и тем самым нарушили «воровской закон», запрещающий сотрудничество с властью, сошлись в смертельном противостоянии с теми, кто остался верен «понятиям» до конца.

В итоге в исправительных учреждениях выросло число убийств и других тяжких преступлений. Порой с насилием за лагерными заборами боролись радикально: известен случай, когда в Джидинлаге (Бурят-Монгольская АССР) семерых самых отъявленных рецидивистов показательно расстреляли перед другими зэками.

Но число осужденных продолжало расти — и руководству исправительных учреждений становилось все сложнее контролировать там обстановку.

Год от года число лагерных бунтов и нападений на надзирателей росло, и с этим нужно было что-то делать

Смуте за колючей проволокой также активно способствовали бандеровцы и «лесные братья» (участники прибалтийских националистических формирований): они сбивались в лагерях в отряды, пытались управлять массами осужденных и представляли особую опасность для администраций.

При этом надо понимать, что система ГУЛАГ была тесно вписана в плановую советскую экономику. Заключенные в условиях нехватки рабочей силы после войны активно использовались на самых важных, но тяжелых работах. По статистике, именно ГУЛАГ в 1952 году освоил более 12 миллионов рублей — девять процентов от всех капитальных вложений СССР.

Kaunas 9th Fort Museum / Wikimedia

А в некоторых отраслях экономики роль заключенных была в разы выше: в частности, они добывали 33 процента никеля, 70 процентов олова и 100 процентов золота. Предприятия ГУЛАГа на-гора выдавали значительную долю угля и марганца. Осужденные в то время также прокладывали более половины всех автомобильных и железных дорог в стране.

А планы на пятую пятилетку предусматривали еще больший рост рабочей нагрузки на МВД. И именно на этом фоне руководство страны решило провести крупнейшую амнистию в истории Советского Союза.

Свобода под грифом «секретно»

Однако основной предпосылкой к массовой амнистии стала смерть Иосифа Сталина. Он скончался 5 марта 1953 года — и 9 марта был похоронен в Мавзолее на Красной площади в Москве. А уже 13 марта на заседании Политбюро Лаврентий Берия предложил объединить под своим руководством Министерство внутренних дел (МВД) и Министерство государственной безопасности (МГБ), создав единое ведомство (до декабря 1945 года Берия был наркомом внутренних дел, а затем курировал весь силовой блок как член Политбюро).

Предложение было принято: 15 марта Лаврентий Берия возглавил новое МВД. А уже 26 марта 1953-го на стол главы правительства СССР Георгия Маленкова легла пояснительная записка под грифом «совершенно секретно» — в ней говорилось о необходимости проведения самой масштабной амнистии в истории Советского Союза.

По мнению Берии, среди всех заключенных настоящую опасность для общества и политического строя представляли не более 200 тысяч человек.

Содержание большого количества заключенных в лагерях, тюрьмах и колониях, среди которых имеется значительная часть осужденных за преступления, не представляющие серьезной опасности для общества, в том числе женщин, подростков, престарелых и больных людей, не вызывается государственной необходимостью, - из записки Лаврентия Берии в Президиум ЦК КПСС о проведении амнистии от 26 марта 1953 года

О причинах такой поспешности много спорят. Одни историки утверждают, что это был исключительно популистский шаг — якобы после смерти Сталина Берия рвался к власти и таким образом пытался снискать популярность и народную любовь.

Другие, соглашаясь с тем, что основным мотивом Берии была борьба за влияние и власть, считают, что амнистия стала частью давно задуманного им плана: понимая, что рабский труд менее эффективен, Берия стремился к глобальным экономическим переменам (и даже перестройке), а первым шагом к ним должна была стать свобода. Как бы то ни было, но амнистия получила одобрение ЦК КПСС — 27 марта указ о ней был подписан Председателем Президиума Верховного Совета СССР Климом Ворошиловым. Проведение амнистии поручалось новому министру МВД.

К слову, опыт проведения амнистий у Берии уже был — в 1938 году, возглавив НКВД, он инициировал пересмотр многих сфабрикованных во время «ежовских чисток» уголовных дел, освободив около 300 тысяч репрессированных.

Амнистия была очень масштабной. Всего предполагалось освободить более миллиона заключенных. Ни до, ни после 1953 года история СССР не знала примеров, когда свободу получило так много людей, - Николай Леонов, генерал-лейтенант КГБ СССР

Куда менее известно, что одновременно с амнистией Лаврентий Берия предложил передать ГУЛАГ из системы МВД в Минюст — и это также было сделано. Таким образом МВД полностью снимало с себя ответственность за осужденных, передав этот вопрос по примеру многих западных стран в ведение юристов.

Впрочем, ненадолго — уже в январе 1954 года ГУЛАГ вновь формально вернут в МВД. В Минюст уголовно-исполнительная система перейдет лишь в 1998 году.

Курс на смягчение

В ряды амнистированных попали несколько категорий осужденных — в первую очередь те, чьи сроки не превышали пяти лет. Также советская власть решила освободить беременных женщин, матерей с детьми младше десяти лет, заключенных, которым на момент совершения преступления не исполнилось 18 лет, мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет, а также зэков с неизлечимыми заболеваниями.

Лента.ру

Параллельно амнистировать решили всех тех, кто был осужден за воинские, должностные и хозяйственные преступления (вне зависимости от срока), и 400 тысяч следственно-арестованных по амнистированным статьям УК — их уголовное преследование было прекращено. Кроме того, руководство страны поддержало предложение Берии о смягчении наказаний за ряд преступлений.

Признается необходимым пересмотреть уголовное законодательство, имея в виду заменить уголовную ответственность за некоторые хозяйственные, должностные, бытовые и другие менее опасные преступления мерами административного и дисциплинарного порядка, а также смягчить уголовную ответственность за отдельные преступления, - из записки Лаврентия Берии в Президиум ЦК КПСС о проведении амнистии от 26 марта 1953 года

Проект указа о смягчении уголовной ответственности от 28 апреля 1953 года предусматривал повышение возраста наступления уголовной ответственности с 12 до 16 лет, снижение максимального срока лишения свободы с 25 до 15 лет, освобождение от уголовной ответственности членов семей «изменников Родины» в случае, если они не знали о преступных планах родственников, а также погашение судимостей для всех категорий заключенных по окончании их сроков.

Впрочем, несмотря на то что проект указа подписали председатель Верховного суда РСФСР, главы ряда комитетов Верховного Совета СССР, а также прокурор РСФСР, в итоге документ так и не был принят.

«Мы сидели и плакали»

Амнистия, которая изначально была названа «ворошиловской», не распространялась на матерых уголовников — в том числе убийц, насильников и разбойников — приговоренных более чем к пяти годам лишения свободы. Однако вводивший ее указ сокращал сроки таких заключенных наполовину.

Кроме того, в 1953-1954 годах Верховный суд массово пересматривал дела осужденных по «Закону о трех колосках» (формально амнистия на них не распространялась) и снижал сроки наказаний до фактически отбытых

А вот политических осужденных со сроками 8-10 лет — к примеру, тех, кто сел за антисоветские анекдоты, — амнистия никак не затрагивала. Они были осуждены по одной из двух «расстрельных» статей УК РСФСР — 58-й («Контрреволюционная деятельность»).

Второй такой статьей — менее известной — была 59-я («Преступления против порядка управления»), которая считалась бандитской. Среди всего населения ГУЛАГа в 1953 году по этим двум статьям сидело меньше всего людей — около 440 тысяч политических и около 220 тысяч бандитских. Но амнистировать их советская власть не спешила.

Вызывают по одному: «В связи с тем, что ваше преступление особо опасное, вы не подлежите этой амнистии». Мы сидели в культурно-воспитательной части и плакали, - Вячеслав Харитонов, бывший милиционер, в 1953 году — заключенный, отбывавший десятилетний срок по ложному доносу от мстившего ему вора

К слову, Харитонову все-таки повезло: в связи с тем, что подписавший его обвинительное заключение сотрудник МВД был признан врагом народа, дело Вячеслава пересмотрели, его сочли невиновным.

Но большинство политических продолжили отбывать сроки, при этом далеко не все из них были готовы мириться с такой участью. В итоге летом 1953 года в Норильске и Воркуте прошли массовые волнения заключенных, при подавлении которых были убиты десятки человек.

«Зэки хлынули, как саранча»

Несмотря на то что амнистия проходила поэтапно, освобождали заключенных большими партиями. Каждому перед выходом на волю выдавался паспорт, справка об освобождении, билет до дома и немного денег на питание. Однако часть лагерей находились в труднодоступных местах — поэтому быстро встал вопрос, как именно бывшие зэки будут добираться до дома.

В итоге освобожденных свозили на узловые железнодорожные станции, где они могли ждать поезда неделями. При этом постоянно нарушались инструкции — к примеру, в один вагон сажали мужчин и женщин. Такая халатность приводила к трагедиям.

Была стопроцентная гарантия, что никто из женщин-заключенных живой не доедет. Их насиловали группами и потом выбрасывали из вагонов. Это было массовое явление, - Галина Иванова, замдиректора музея истории ГУЛАГа по научной работе

На станциях начался разгул криминала: когда выданные при освобождении наличные закончились, уголовники быстро взялись за старое. Опасная ситуация сложилась и в Улан-Удэ, через который шли поезда из главных лагерных регионов — Магадана и Колымы.

К второй половине июля 1953 года в столице Бурят-Монгольской АССР осело немало бывших осужденных, которые нападали на прохожих, а также совершали налеты на кафе и магазины. По свидетельствам местных жителей, в Улан-Удэ резко возросло число убийств и изнасилований.

Вчерашние заключенные нахлынули на город разом, как саранча, ошалев от внезапной воли, без денег. Началась дикая волна преступлений: хулиганство, кражи, насилия, бесконечные ограбления магазинов, - Рой Медведев, историк

В итоге после суточной «осады» город зачистили переброшенные туда военные из Читы и соседних регионов. Похожий случай, но в меньших масштабах, тем же летом произошел под Казанью — там группа бывших осужденных, покинувшая грузовой поезд, оккупировала небольшой поселок.

Останавливать беспредел уголовников пришлось курсантам местного военного училища, которые получили приказ открывать огонь при малейшем сопротивлении. Курсанты взяли поселок в кольцо и постепенно обезвредили бандитов, при этом понеся потери в своих рядах.

«Людей калечили и убивали»

Впрочем, у тех экс-заключенных, которые все же добирались домой, дела также шли не лучшим образом. В селах было проще — освобожденные там могли устроиться в колхозы или совхозы, где всегда требовались работники.

А вот в городах возникали проблемы: достаточное количество рабочих мест для бывших зэков было далеко не везде. Кроме того, в то время на многие работы просто не брали лиц, имеющих судимости, — этот вопрос Берия решить не успел.

По этой причине многим бывшим зэкам приходилось по полгода сидеть без работы, и пока одни перебивались случайными заработками, другие возвращались к преступному ремеслу. Число краж и грабежей в советских городах росло, что пугало население — хотя изначально общество положительно встретило новости о большой амнистии.

Среди граждан СССР освобождение заключенных вызвало очень большой интерес, ведь это был первый признак того, что в обществе наступили перемены, - Николай Леонов, генерал-лейтенант КГБ СССР

Но пару месяцев спустя после начала амнистии ситуация изменилась.

По стране пошли слухи о беспределе и жестоких преступлениях уголовников, которые в некоторых населенных пунктах якобы даже брали власть в свои руки. В адрес руководства страны полетели сотни писем с требованием остановить разгул криминала. Одно из таких анонимных коллективных писем, которое легло на стол Клима Ворошилова, пришло из города Молотова (до 1940-го и после 1957-го — Пермь). Местные жители жаловались, что после возвращения из лагерей шести тысяч заключенных в городе воцарился криминальный хаос.

Ученики десятого класса одной из школ Молотова изнасиловали девушку и привязали ее на кладбище к кресту, она получила повреждение и отморожение и вскоре скончалась. Имеется много и таких случаев, когда людей просто убивают или калечат без всяких видимых к этому причин, - из письма жителей города Молотова Климу Ворошилову

Руководству города Молотова был тут же спущен приказ — отчитаться о том, достоверна ли информация из письма. Как оказалось, почти все в нем было выдумкой. А из всех бывших заключенных, которые вернулись в Молотов, новые преступления совершили лишь 11 человек.

Страх и ненависть в СССР

Подобные проверки, кроме Молотова, шли в Ярославле, Магадане, Свердловске, Тюмени, Баку и многих других городах, откуда шли письма про небывалый разгул криминала. Когда число анонимок стало угрожающим, советское руководство потребовало отчет от главы МВД Сергея Круглова.

Проверки показали, что большинство этих слухов и анонимных писем не подтвердилось и оказалось вымыслом. В личных беседах с авторами писем выяснено, что большинство из них конкретными фактами о совершенных преступлениях не располагало, - из докладной записки Сергея Круглова

Советское общество столь остро отреагировало на амнистию 1953 года, что она даже нашла свое отражение в массовой культуре: вызванному ею разгулу преступности был посвящен фильм «Холодное лето пятьдесят третьего...» c Анатолием Папановым и Валерием Приемыховым в главных ролях.

Согласно данным МВД, число убийств, грабежей и изнасилований в стране после амнистии действительно выросло — однако наибольший рост показали куда менее тяжкие карманные кражи.

Но почему вообще бывшие советские уголовники, получившие свободу, решили вернуться на преступный путь? Некоторые специалисты связывают это с тем, что лагерная среда сама по себе способствовала криминализации людей, которые порой попадали туда за самые незначительные проступки.

Мы знаем, что после пяти лет отсидки в наших условиях в организме происходят необратимые изменения. И выходит человек на свободу неисправимым преступником. Исключений практически не бывает, - Игорь Карпец, бывший руководитель ГУУР МВД СССР

Еще одной причиной того, почему «большая» амнистия пошла не по плану, историки называют освобождение матерых и опасных рецидивистов с маленькими сроками. Они получали меньше пяти лет просто потому, что следователям не всегда удавалось собрать против них серьезные доказательства, — и они оказывались за решеткой по более легким статьям, а затем выходили по амнистии.

Ошибкой можно было считать и освобождение бывалых уголовников старше 55 лет: проведя большую часть жизни в преступном мире, они не спешили отходить от дел и на воле быстро брались за старое.

Бой бульдогов под ковром

Между тем после смерти Сталина в руководстве СССР развернулась борьба за власть. Страх и недовольство масштабной амнистией, растущие среди советских граждан, Никита Хрущев, Клим Ворошилов и Георгий Маленков успешно использовали в своих политических интригах против Лаврентия Берии.

Последние двое, казалось, забыли, что сами имели непосредственное отношение к указу об амнистии: оппоненты бывшего наркома принялись доказывать, что именно из-за Берии на воле оказались опасные преступники. Критики Берии делали упор на то, что он якобы специально хотел освободить рецидивистов, тем самым дестабилизировать обстановку в стране, а затем наладить ее и усилить свои политические позиции.

Речь шла о том, чтобы выпустить не рецидивистов, а невинных жертв режима. Но Берия тут при чем? МВД, как и предполагалось, освобождало лишь те категории заключенных, которые фигурировали в решениях правительства и минюста. Зачем же, спрашивается, было амнистировать тех, кто был осужден за тяжкие преступления? - из книги Серго Берии «Мой отец — Лаврентий Берия»

Как бы то ни было, политическое противостояние в советском руководстве закончилось полным поражением Лаврентия Берии. 26 июня 1953 года Никита Хрущев на заседании Президиума ЦК КПСС обвинил его в ревизионизме, отклонении от линии партии и в шпионаже в пользу Великобритании.

Группа генералов во главе с маршалом Георгием Жуковым прямо в зале заседаний арестовала министра МВД, и в тот же день военными были взяты под стражу его ближайшие товарищи. В прессе их называли «бандой Берии».

Лаврентий Палыч Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков, - из народной частушки, популярной в СССР летом 1953 года

По официальной версии, приговор Лаврентию Берии и его подельникам был вынесен 24 декабря 1953 года и в тот же день приведен в исполнение. Но многие историки считают, что Берия был убит при задержании — все документы уголовного дела и суда существуют только в копиях. Причем среди них нет ни фотокопий, ни снимков, ни кинозаписей с Берией после 26 июня.

Специальное судебное присутствие Верховного суда СССР постановило: приговорить Берию Л. П., Меркулова В. Н., Деканозова В. Г., Кобулова Б. З., Гоглидзе С. А., Мешика П. Я., Влодзимирского Л. Е. к высшей мере уголовного наказания — расстрелу, с конфискацией лично им принадлежащего имущества, с лишением воинских званий и наград, - из официального сообщения ТАСС от 24 декабря 1953 года

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К моменту, когда Лаврентия Берию заключили под стражу, в Советском Союзе было освобождено около одного миллиона осужденных. По официальным данным, за 1953 год население ГУЛАГа сократилось на 46,4 процента. Всего же по окончании амнистии свободу обрели, по разным данным, от 1,2 до 1,3 миллиона человек — около 50 процентов всех заключенных в стране.