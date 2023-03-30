Россиянин проехал 800 км на лошади в мороз и поделился впечатлениями

Всадник-экстремал из Якутии Дугуйдан Винокуров проехал 800 километров на лошади из села Оймякон в поселок Сеймчан в Магаданской области. О своем путешествии он рассказал РИА Новости.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Мы больше месяца провели в сложной дороге. Когда мы выходили из Оймякона, там было минус 58 градусов. Да, холод ощущался. Но у меня была экипировка очень хорошая. И сейчас на мне одежда из лисьей шкуры, весенняя, можно сказать. Но она экстремальный минус тоже выдерживает», — поделился впечатлениями он.

Всадник назвал самым сложным за время путешествия проезд по трассе «Колыма» — тогда лошади пугались проезжающих машин. Мужчина из Якутии рассказал, что в поездке его сопровождали друзья на грузовике, которые готовили еду и устанавливали палатки. Местные фермеры, в свою очередь, давали Винокурову сено для лошади.

Своим путешествием Винокуров хотел доказать уникальность лошадей якутской породы. Они могут содержаться на свободном выпасе при температура минус 60 градусов и самостоятельно добывать еду из-под снега. При этом животные спокойно переносят и сильный зной.

В феврале Винокурова благословили на 800-километровый поход. Тогда всадник назвал это путешествие самым экстремальным походом в стране. В обряде благословения россиянина на дальний поход участвовали не только духовные лица, но и представители администрации, в том числе и заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников.