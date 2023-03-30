Мужчина случайно купил 60 пар очков для чтения

Мужчина был озадачен тем, почему его посылка оказалась настолько тяжелой, когда он думал, что заказал только одни очки для чтения - но на самом деле их было 60 пар.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Радиоведущий Крис Арнольд был в шоке после того, как его отец открыл посылку и остался в недоумении, почему она такая громоздкая. На фотографии 61-летний Том Арнольд выглядит озадаченным, поскольку он "неправильно определил количество заказа", в результате чего ему досталось гораздо больше очков, чем он рассчитывал.

Твит Криса гласил: "Мой папа случайно купил 60 пар очков для чтения через интернет, неправильно прочитав количество заказа".

Крис сказал: "Я просто нахожу это забавным, он сказал, что подумал, что упаковка была чрезмерной, а потом открыл ее, и коробка оказалась полной".