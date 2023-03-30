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50 минут назад

Мужчина случайно купил 60 пар очков для чтения, неправильно прочитав заказ

runews24.ru

Мужчина был озадачен тем, почему его посылка оказалась настолько тяжелой, когда он думал, что заказал только одни очки для чтения - но на самом деле их было 60 пар.

Мужчина случайно купил 60 пар очков для чтения
Фото: runews24.rurunews24.ru

Радиоведущий Крис Арнольд был в шоке после того, как его отец открыл посылку и остался в недоумении, почему она такая громоздкая. На фотографии 61-летний Том Арнольд выглядит озадаченным, поскольку он "неправильно определил количество заказа", в результате чего ему досталось гораздо больше очков, чем он рассчитывал.

Твит Криса гласил: "Мой папа случайно купил 60 пар очков для чтения через интернет, неправильно прочитав количество заказа".

Крис сказал: "Я просто нахожу это забавным, он сказал, что подумал, что упаковка была чрезмерной, а потом открыл ее, и коробка оказалась полной".

"Он выглядел растерянным от того, что произошло. Мы посмотрели заказ, и оказалось, что он заказал 12 упаковок вместо одной, так как они были для него и моей мамы плюс запасные. Сумма заказа составила более 100 фунтов стерлингов, но ему удалось вернуть деньги!".

Истории,Том Арнольд,
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