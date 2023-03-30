Женившийся восемь раз мужчина сбежал от браков в дом престарелых

74-летний Рон Шеппард из города Сомертон, графство Сомерсет, Великобритания, женившийся восемь раз, пожаловался на усталость от семейной жизни и решил жить в доме престарелых. Об этом сообщает Somerset Live.

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Мужчина впервые женился в 1996 году. В браке у Шеппарда появилось трое детей, однако через два года он развелся. С тех пор мужчина был женат еще семь раз. Самый долгий брак Шеппарда длился 13 лет, а самый короткий — всего 10 месяцев. После распада последнего брака в 2016 году мужчина остался холостяком, однако признался, что близко общался с несколькими женщинами.

Сейчас у Шеппарда восемь детей, и он благодарен бывшим супругам за их рождение. Несмотря на это, он заявил, что устал от браков и больше не собирается жениться. «У меня проблемы со здоровьем. Я думаю, что, возможно, жены изнашивали мое тело в течение многих лет», — считает он. Шеппард страдает от целого ряда заболеваний: болезни Паркинсона, деменции с тельцами Леви, хронической обструктивной болезни легких и арахноидита. Мужчина передвигается на инвалидном кресле, и три раза в день его навещают сиделки.

Шеппард редко выходит из квартиры, не общается ни с одной из бывших жен и с нетерпением ждет, когда сможет переехать в дом престарелых на остров Уайт, чтобы быть поближе к своим сыновьям и внукам. Мужчина не отрицает, что может встретить достойную женщину в доме престарелых, однако отмечает, что их общение будет дружеским.

По словам Шеппарда, его постоянное желание найти спутницу жизни было связано с тем, что в детстве он подвергался сексуальному насилию. «В компании женщин я чувствовал себя в безопасности», — признается он.