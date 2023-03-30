Айны: судьба самого загадочного народа России

Айны обитали на Дальнем Востоке с незапамятных времен, сохранился жизненный уклад этого народа и с приходом русских. Все начало меняться в конце XIX столетия после обострения отношений между Россией и Японией.

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Айны (или айну) буквально означает «человек». Исконный ареал расселения этого этноса – юг Камчатки, Курилы, Сахалин, низовья Амура, а также Японские острова. По предположению ученых, первые айны появились здесь примерно 15 тысяч лет назад, однако неизвестно откуда они пришли.

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Европейцы, впервые столкнувшиеся с айнами в XVII столетии, были поражены их внешностью: светлолицые, с европейским разрезом глаз, мужчины с густой бородой и усами – они разительно отличались от соседних народов монголоидного типа.

Традиционными занятиями айнов всегда являлись охота и рыболовство. В качестве оружия они преимущественно использовали короткий меч, ножи и лук, нередко с отравленными стрелами.

Существуют две гипотезы миграции айнов. Первая гласит, что айны пришли на Дальний Восток из Северной Сибири, вторая указывает на южные острова Тихого океана.

Последняя версия кажется более правдоподобной, так как у айнов наблюдается некоторая близость к аборигенам Австралии и Полинезии: строение лица и носа, спиральный орнамент на одежде, набедренные повязки как у экваториальных племен, лук, сходный с оружием полинезийцев.

Приблизительно с 500 года до н. э. с Японских островов айнов начали вытеснять пришельцы монголоидного типа – предки современных японцев. Однако хоть и малочисленные, но воинственные айны долгое время не позволяли чужакам согнать себя с обжитых мест. Но из-за усилившегося притока завоевателей им все же пришлось сконцентрироваться на территориях Хоккайдо, Курил и Сахалина.

Впервые русские первопроходцы встретились с айнами в конце XVII столетия на Камчатке. С амурскими и северокурильскими айнами отношения установились лишь в XVIII веке. Айны сразу признали в русских друзей, к середине XVIII столетия около полутора тысяч представителей этого этноса приняли российское подданство.

Любопытно, когда японцы впервые вышли на контакт с русскими, они с трудом их отличали от айнов, хотя сами русские отчетливо видели разницу: айны были более смуглыми, преимущественно темноглазыми. В описании первых русских исследователей айны больше походили на цыган.

Иван Крузенштерн писал так: «Народ айну – кроткий, скромный, доверчивый, вежливый, уважающий собственность... Бескорыстие, откровенность – их обычные качества. Они правдивы и не терпят обмана».

К сожалению, айны все чаще стали подвергаться со стороны русских эксплуатации и притеснению. Даже российские ученые признавали, что положение айнов на японском Хоккайдо было куда лучше, чем на принадлежащих России Курилах. Уже в середине XIX столетия российские айны мало-помалу начинают переселяться на японские территории.

Работавший на Дальнем Востоке врач Добротворский отмечал, что «в середине XIX века на Южном Сахалине у бухты Буссе было 8 больших поселений айнов, по 200 человек в каждом минимум. Через 25 лет не осталось ни одного села».

Мореплаватель Иван Крузенштерн, писатель Антон Чехов и ссыльный польский этнограф Бронислав Пилсудский как-то пытались отстаивать права айнов, однако их голоса в защиту малого народа никто не услышал.

Когда по условиям Санкт-Петербургского договора 1875 года («об обмене территориями») Курилы отошли Японии, вместе с островами в Страну восходящего солнца автоматически переместились все курильские поселения айнов. Только 83 представителя этого этноса пожелали остаться в Российской империи. Они сообщили об этом 18 сентября 1877 года по прибытии в Петропавловск-Камчатский.

Царское правительство предложило оставшимся айнам переселиться в резервацию на Командорские острова, на что они ответили отказом. Четыре месяца брели айны пешком, пока не дошли до камчадальской деревни Явино, где и решили обосноваться. Позднее рядом вырос еще один поселок айнов – Голыгино. Проведенная в 1897 году перепись констатировала, что в Голыгино проживают 57 айнов, в Явино – 33.

После поражения России в Русско-японской войне 1904-1905 годов положение российских айнов стало еще хуже. По сути, они были брошены на произвол судьбы. Всем оставшимся айнам было предложено отправиться в Японию. В итоге Россию покинули свыше 90% представителей этой народности.

В советское время к айнам относились не лучше. В частности, новые власти уничтожили Голыгино и Явино, отправив всех жителей в селение Запорожье Усть-Большерецкого района Камчатского края. Со временем они ассимилировались с камчадалами.

Многим другим айнам повезло еще меньше. В 1930-е людей с айнскими фамилиями ссылали в ГУЛАГ – власти почему-то считали их японцами. Айны стали поголовно менять свои фамилии на русские. В 1979 году этноним «айны» был вычеркнут из списка этнических групп СССР: народ был признан вымершим.

Тем не менее айны выжили. По итогам переписи населения 2010 года айнами себя назвали 109 человек, 94 из них проживают на Камчатке. Однако, по заявлению этнологов, чистокровных айнов в России фактически не осталось.