Женщина отсудила у братьев 59 миллионов рублей из-за сексистского завещания отца

Женщина выиграла в суде состояние после того, как отец не включил ее в завещание. Как сообщает Daily Mail, лишенная наследства британка осталась ни с чем после долгих лет работы в семейном бизнесе из-за сексистского отношения семьи к ней и ее сестрам.

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62-летняя Джули Мэйт была обескуражена, когда ее умерший в 1992 году отец Дональд оказался сексистом и оставил свою долю сыновьям и жене, которая впоследствии тоже завещала все Эндрю и Роберту — братьям Джули. Мэйт заявила, что она и две ее сестры, которые получили по 12 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей) каждая, стали жертвами старомодной патриархальной традиции и остались ни с чем, несмотря на годы усердного труда.

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Мэйт не стала оспаривать завещание. Она отсудила у семьи 652 тысяч фунтов стерлингов (59,8 миллиона рублей), доказав, что именно благодаря ее усилиям часть земли Мэйтов выросла в цене — с 300 тысяч (28,7 миллиона рублей) до 9 миллионов фунтов стерлингов (861 миллион рублей), — сделав братьев Джули миллионерами.

Джули заявила в суде, что ребенком работала на ферме на равных с братьями, жертвуя своей успеваемостью в школе и социальной жизнью. Она мечтала, что будет помогать с управлением фермой, когда станет взрослой. Однако женщина столкнулась с агрессией со стороны Роберта, который сказал сестре, чтобы она «сюда не возвращалась» перед тем, как Джули отправилась в университет, а Эндрю называл ее «глупой женщиной».

В 2000-х ферма начала испытывать финансовые трудности, и Джули начала искать пути для получения с земли прибыли, которую сестры могли бы разделить с братьями. Начиная с 2007-го с полного одобрения матери Мэйт стала работать над проектом по редевелопменту 40 акров фермерских угодий. К 2015 году она успешно решила поставленную задачу и ожидала получить свою долю от продажи. Однако этого не случилось, и тогда Мэйт отправилась в суд.

Судья Андрю Сатклифф постановил, что братья «незаконно обогатились» в результате многолетних усилий Джули Мэйт по выводу части семейной земли из зеленой зоны, что позволило продать ее девелоперам для жилой застройки. Поскольку Джули не обещала предоставлять свои услуги бесплатно, суд обязал Эндрю и Роберта Мэйтов выплатить сестре 652 тысячи фунтов стерлингов, что составляет 7,5 процента от выросшей стоимости участка под застройку. При этом ее иск о равном распределении полученного дохода был отклонен судом за отсутствием документов, доказывающих такую договоренность с владельцами фермы.

Несмотря на конфликт с семьей, Джули Мэйт добилась успеха, работая в крупных животноводческих компаниях после окончания университета. В настоящий момент она живет в Северном Шропшире, где разводит оленей для поставки мяса в супермаркеты и рестораны.