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2 часа назад

Пару оштрафовали на £400 за выброс мусора в неподходящее время

Газета.Ruиещё 2

Пару из Лондона оштрафовали на £400 за выброс мусора в неподходящее время, пишет LADBible. Мужчину с женщиной обвинили в антисанитарии.

Пару оштрафовали на £400 за выброс мусора в неподходящее время
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказали Карла Гранде и Джон Роу, они выставили баки с мусором на улицу, чтобы их забрали дворники, но когда пришел штраф, пара сильно удивилась. В постановлении говорилось, что хозяева дома выкинули мусор не по графику, что способствовало появлению мух.

Карла с бойфрендом попытались оспорить штраф, но их все время перенаправляли в другие инстанции, заставляя «бегать по кругу».

«Нет четкого способа подать апелляцию. По сути это односторонний процесс», — пожаловалась британка.

Однако паре все же удалось снизить сумму штрафа до £150. В администрации сообщили, что система сбора мусор остается неизменной на протяжении 10 лет, и ее не пока не собираются менять.

«В районе есть около 72 пунктов, где жители выбрасывают отходы», — говорится в заявлении.

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