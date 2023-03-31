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2 часа назад

80 лет назад завершилась Ржевская битва

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31 марта 1943 года завершилась Ржевская битва. Красная армия полностью срезала Ржевско-Вяземский выступ, который нацисты могли использовать в качестве плацдарма для нового наступления на Москву. Ожесточённые бои в районе Ржева продолжались более года. Гитлеровские позиции в этом районе были чрезвычайно удобными для обороны, поэтому немецкие войска отступили только после возникновения угрозы полного окружения, как это ранее произошло под Сталинградом. Точное число погибших с обеих сторон до сих пор достоверно не установлено. По мнению некоторых историков, Ржевская битва была самым кровопролитным сражением Великой Отечественной войны, превзойдя по потерям даже бои под Сталинградом.

80 лет назад завершилась Ржевская битва
Фото: Парламентская газетаRT на русскомПарламентская газетаRT на русском
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