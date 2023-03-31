80 лет назад завершилась Ржевская битва

31 марта 1943 года завершилась Ржевская битва. Красная армия полностью срезала Ржевско-Вяземский выступ, который нацисты могли использовать в качестве плацдарма для нового наступления на Москву. Ожесточённые бои в районе Ржева продолжались более года. Гитлеровские позиции в этом районе были чрезвычайно удобными для обороны, поэтому немецкие войска отступили только после возникновения угрозы полного окружения, как это ранее произошло под Сталинградом. Точное число погибших с обеих сторон до сих пор достоверно не установлено. По мнению некоторых историков, Ржевская битва была самым кровопролитным сражением Великой Отечественной войны, превзойдя по потерям даже бои под Сталинградом.