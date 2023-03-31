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1 час назад

Женщина нашла змею под натяжным потолком в квартире

Новости Саратова

Змея была обнаружена в квартире поселка Иволгино города Саратова.

Женщина нашла змею под натяжным потолком в квартире
Фото: Новости СаратоваНовости Саратова

Как сообщили волонтеры Центра защиты природы и реабилитации диких животных «Мудрый Рух», узорчатый полоз испугал жительницу областного центра, забравшись под натяжной потолок.

«Змей в Саратове боятся зря, за 5 лет отлова ни разу в городе волонтерам не попадалась ядовитая змея. Эти «шнурочки» абсолютно безопасны и ничего не переносят, в отличие от мышей, которые заражают людей геморрогической лихорадкой ежегодно. Уничтожение змей приводит к росту численности грызунов-вредителей, так что убивать их нельзя!» — рассказали зоозащитники в соцсетях.

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