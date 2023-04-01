День смеха: как появился и что собой представляет

День смеха, или, по-другому, День дурака, отмечается сегодня во многих странах мира. Любимый детьми и многими взрослыми праздник давно несёт в себе отпечаток смеха и некоего подвоха.

Фото: Ivyborg.ru Ivyborg.ru

Но мало кто знает, когда и как он появился, почему стал отмечаться именно 1 апреля. Об этом и других интересных моментах, связанных с праздником, рассказывает ivbg.

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Как появился праздник?

К сожалению чёткого ответа на это вопрос нет. Но имеются несколько версий. Согласно самой распространенной, праздник зародился во Франции в XVI веке. Причиной его возникновения стал перенос действующим в то время королём Карлом IX даты празднования Нового года с 1 апреля на 1 января. Над теми людьми, кто по привычке продолжал праздновать наступление нового периода по старой дате, стали подшучивать. Отсюда появилось и второе название торжества - День дурака. Таких людей беззлобно называли poisson d’avril, что в переводе означало "апрельская рыба". Смысл обращения в том, что молодую рыбу легче выловить. Согласно другой трактовке события, после переноса празднования многие продолжали дарить друг другу подарки. Опять же, по привычке, но изменилась символика подарков. Они превратились в смешные и порой нелепые презенты.

Когда День смеха появился в России?

Как и многие другие европейские новшества, День смеха в России появился благодаря Петру I. В хрониках времени его правления есть история, где говорится, что как-то раз в первый день второго весеннего месяца труппа немецких актёров вместо назначенного спектакля вывесила плакат с надписью "Первое апреля". Посмотреть представление пришёл и Император Всероссийский. Шутку он воспринял спокойно, назвав её вольностью комедиантов. Несмотря на это, основы были заложены ещё во времена языческой Руси. Тогда в этот день отмечался День пробуждения Домового. Люди облачались в забавные наряды, разыгрывали друг друга и веселились, встречая таким образом домашнего духа после продолжительного сна.

Что принято делать в праздник?

Главное отличие праздника - это всевозможные шутки и розыгрыши. Предполагается, что все участники веселья должны смеяться, но иногда невинный подкол превращается в антивеселье. Подобных ситуаций стоит избегать, а шутки подбирать те, которые оценит оппонент. За несколько столетий сложилась история розыгрышей. Самые забавные связаны с учёными, которые на деле оказались теми ещё приколистами.

1 апреля 1976 года британский астроном, ведя свою программу на радио, сообщил о надвигающемся параде планет. Согласно его словам, Юпитер, Плутон и Земля должны были выстроиться в одну линию, что привело бы к ослаблению земного притяжения. Он пояснил, что, если совершить прыжок в секунду выстраивания парада планет, то можно взлететь. Из рекомендаций шутник выделил следующее: прыжки должны быть в закрытом помещении и не очень высокими. Некоторые радиослушатели смогли на себе испытать момент невесомости, несмотря на то, что это был розыгрыш.

Какие традиции празднования сложились в других странах?