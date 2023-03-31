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1 час назад

Рыбак поймал руками гигантского судака

Ura.Ru

Екатеринбуржец Алексей Попов поймал на Белоярском водохранилище огромного судака весом почти пять килограммов, что является большим размером для этой рыбы. Мужчина в группе «Рыбалка на Белоярском и Рефтинском водохранилище» в соцсети «ВКонтакте» описал, как ему пришлось вываживать трофей руками из-подо льда.

Рыбак поймал руками гигантского судака
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Я тащу на себя, а снасть отыгрывает обратно. Понял, что зацепил что-то крупное. Три раза подводил к лункам рыбу, и три раза он (это оказался огромный судак) сматывал леску обратно. Пытался взять багром — не получалось, решил брать руками. В итоге двумя руками поднял я его — слава Богу, лед был не толстый», — написал под фото екатеринбуржец.

Вес пойманного трофея оказался 4,7 килограмма. По словам Алексея, он поймал «рекордную по весу рыбу со льда за все его зимние рыбалки». Другие участники сообщества поздравили удачливого товарища. «Отменный судачок! 25 лет на Белоярке спином ловлю, такие не попадались!», — отметил пользователь Антон Сердитый.

Екатеринбургские рыбаки нередко хвастаются хорошим уловом в соцсетях. Некоторые умудряются ловить крупных рыб прямо в центре города.

Истории,Алексей Попов,
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