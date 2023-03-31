Рыбак поймал руками гигантского судака

«Я тащу на себя, а снасть отыгрывает обратно. Понял, что зацепил что-то крупное. Три раза подводил к лункам рыбу, и три раза он (это оказался огромный судак) сматывал леску обратно. Пытался взять багром — не получалось, решил брать руками. В итоге двумя руками поднял я его — слава Богу, лед был не толстый», — написал под фото екатеринбуржец.