Новый роман о суперагенте Бонде опубликуют к коронации Карла III

Новую книгу о суперагенте британской секретной службы Джеймсе Бонде опубликуют к коронации нового короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Variety.

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Книгу напишет писатель и актер Чарли Хигсон, ранее издавший пять романов из серии «Молодой Бонд» о юности спецагента.

В новой книге «На секретной службе Его Величества» действие развернется за два дня до коронации Карла III — именно тогда, когда выйдет книга, 4 мая. Агенту 007, по сюжету новой книги, нужно будет предотвратить попытку сорвать церемонию.