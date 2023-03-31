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58 минут назад

Новый роман о суперагенте Бонде опубликуют к коронации Карла III

Газета.Ru

Новую книгу о суперагенте британской секретной службы Джеймсе Бонде опубликуют к коронации нового короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Variety.

Новый роман о суперагенте Бонде опубликуют к коронации Карла III
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Книгу напишет писатель и актер Чарли Хигсон, ранее издавший пять романов из серии «Молодой Бонд» о юности спецагента.

В новой книге «На секретной службе Его Величества» действие развернется за два дня до коронации Карла III — именно тогда, когда выйдет книга, 4 мая. Агенту 007, по сюжету новой книги, нужно будет предотвратить попытку сорвать церемонию.

Оригинальный роман Яна Флеминга «На секретной службе Ее Величества» вышел ровно 60 лет назад — в 1963 году. Вырученные от продажи книг средства пойдут на обучение детей из неблагополучных семей.

Истории,Ян Флеминг,
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