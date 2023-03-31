Жалующаяся на вонь в доме женщина нашла тысячи окурков

В июле 2022 года женщина вместе с супругом и детьми переехала в дом, принадлежавший ее родственникам. Она сразу заметила, что предыдущие жильцы часто курили в помещении: голубой ковер, лежащий на лестнице, стал зеленым от никотина, стены, деревянная отделка в доме и унитаз пожелтели, а ковер в спальне был прожжен сигаретами. Помимо этого, Лэнг-Мэлоун постоянно чувствовала в доме неприятный запах.