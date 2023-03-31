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1 час назад

Жалующаяся на вонь в новом доме женщина нашла тысячи окурков спустя год

Lenta.ru

Жительница города Голд-Кост, Австралия, Джулия Лэнг-Мэлоун, жалующаяся на неприятный запах в новом доме, нашла в душевой кабине тайник с тысячами окурков. Об этом Yahoo News.

Жалующаяся на вонь в доме женщина нашла тысячи окурков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В июле 2022 года женщина вместе с супругом и детьми переехала в дом, принадлежавший ее родственникам. Она сразу заметила, что предыдущие жильцы часто курили в помещении: голубой ковер, лежащий на лестнице, стал зеленым от никотина, стены, деревянная отделка в доме и унитаз пожелтели, а ковер в спальне был прожжен сигаретами. Помимо этого, Лэнг-Мэлоун постоянно чувствовала в доме неприятный запах.

Женщина обнаружила источник вони спустя почти год. Она заглянула внутрь полой алюминиевой конструкции, удерживающей стекло в душевой кабине, и увидела огромное количество спрятанных там окурков. Чтобы избавиться от них, супругу Лэнг-Мэлоун пришлось вскрыть металлический каркас.

«Мы практически разрушили всю душевую кабину, чтобы добраться до сигарет. Это крайне досадно, но у нас не было выбора — это было невероятно отвратительно, и мы были в отчаянии», — рассказала женщина.

Лэнг-Мэлоун предполагает, что прошлые жильцы ленились выбрасывать окурки, поэтому использовали алюминиевую конструкцию в душе в качестве пепельницы.

«Больше всего раздражает то, что балкон находится в двух шагах от ванной комнаты, а они бросали тысячи сигарет сюда», — призналась женщина.

Истории,Yahoo,
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