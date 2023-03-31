Нацпарк «Земля леопарда» показал своего самого милого обитателя

Котенок самки дальневосточного леопарда Leo 195F был признан самым милым представителем редчайших больших кошек, проживающих в нацпарке «Земля леопарда», за 2022 год. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Сотрудники нацпарка проанализировали данные фотоловушек за прошлый год, получив более миллиона снимков диких животных, обитающих на территории «Земли леопарда».