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1 час назад

Нацпарк «Земля леопарда» показал своего самого милого обитателя

Lenta.ru

Котенок самки дальневосточного леопарда Leo 195F был признан самым милым представителем редчайших больших кошек, проживающих в нацпарке «Земля леопарда», за 2022 год. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

Нацпарк «Земля леопарда» показал своего самого милого обитателя
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сотрудники нацпарка проанализировали данные фотоловушек за прошлый год, получив более миллиона снимков диких животных, обитающих на территории «Земли леопарда».

Снимок, который отобрал нацпарк, был сделан на юге территории — на нем самку Leo 195F засняли, когда она обходила свои владения в сопровождении детеныша.

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