Нищета и ссоры в семье: почему нельзя оставлять расческу на столе

Предки уделяли особое внимание не только уходу за волосами, но и местам хранения расчёсок. Согласно народным преданиям, их ни в коем случае нельзя класть на кухонный стол.

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Оставленная там расчёска сулит серьёзный скандал между домочадцами. Ещё одна примета гласит, что расчёска на столе принесёт в дом нищету и позор — человек окажется в неловкой ситуации и станет объектом насмешек.

Согласно ещё одному поверью, тот, кто хранит расчёску на столе, может полностью лишиться волос.