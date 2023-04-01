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1 час назад

Нищета и ссоры в семье: почему нельзя оставлять расческу на столе

Клопс.Ruиещё 1

Предки уделяли особое внимание не только уходу за волосами, но и местам хранения расчёсок. Согласно народным преданиям, их ни в коем случае нельзя класть на кухонный стол.

Нищета и ссоры в семье: почему нельзя оставлять расческу на столе
Фото: UnsplashUnsplash

Оставленная там расчёска сулит серьёзный скандал между домочадцами. Ещё одна примета гласит, что расчёска на столе принесёт в дом нищету и позор — человек окажется в неловкой ситуации и станет объектом насмешек.

Согласно ещё одному поверью, тот, кто хранит расчёску на столе, может полностью лишиться волос.

Народные приметы говорят, что паук в доме — хороший знак. Он выступает в роли хранителя домашнего очага.

Истории,ПРЕДОК,
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