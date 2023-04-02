Конджиам: какие тайны скрывает одно из самых зловещих мест Южной Кореи

Заброшенная психиатрическая больница Конджиам в Южной Корее считается одним из самых зловещих мест в стране. Канал CNN утверждает, что здание населено призраками. Что не так с этим местом, и какие легенды о нем ходят, читайте в материале «Рамблера».

Здание бывшей психиатрической больницы, расположенное в провинции Чхунчхон, имеет дурную славу. Всему виной ряд трагических событий, произошедших в Конджиаме, истории о которых местные жители передают из уст в уста. Так, по некоторым данным, в 1987 году там произошло массовое самоубийство адептов некой религиозной секты, которые покончили с собой, выпив яд. После этого якобы все пациенты больницы были переведены в другие учреждения, а Конджиам закрыли. Со зданием также связывают загадочное убийство местного жителя, несколько необъяснимых исчезновений людей, случаи насилия и странные смерти пациентов, что только добавляет этому месту жути.

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Однако на самом деле больница была закрыта и заброшена по другим причинам — из-за экономических проблем, антисанитарных условий и проблем с отводом сточных вод, а не из-за сумасшедших докторов и пациентов-чудовищ. Проблемы нарастали, владелец уехал из страны, не оставив никаких документов на землю и здание. В конце концов больница просто закрылась и оказалась заброшенной, если не считать толп туристов, съемочных групп и охотников за приведениями, ищущих признаки паранормальной активности или «скелеты в шкафу» здания.

Больница формально закрыта, а местные жители не советуют туристам посещать это место, но около тысячи смельчаков ежегодно проникают в здание, чтобы побродить по психиатрической больнице Конджиам. Внутри по-прежнему остались ржавые больничные аппараты, мусор и грязные матрацы, что только усиливает репутацию жуткого места, населенного призраками.