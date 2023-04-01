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1 час назад

4 факта о Пасхе, которые вы вряд ли знали

WomanHit.ru

Как появилась традиция красить яйца и какие невероятные подарки Александр III делал своей жене

4 факта о Пасхе, которые вы вряд ли знали
Фото: WomanHit.ru - МКWomanHit.ru - МК

Через несколько недель мы будем отмечать светлый праздник Пасхи, но много ли вы знаете нем? Мы решили собрать самые интересные факты о главном христианском празднике.

Дары на Пасху

Вас удивит, если ваш друг или родственник подарит вам крашеные яйца? Вот и нас не удивит. Примерно сто лет назад крашеные яйца дарили только хозяева своим слугам, преподносить яйца близким и друзьям семьи было не принято. В крайнем случае несколько крашеных яиц могли подарить друг другу влюбленные молодые люди.

Почему яйца стали красить

Единого мнения на этот счет нет, однако, одна из популярных версий связана с сюжетом из Библии, где произошел разговор ученика с хозяином дома. Последний утверждал, что когда куриные яйца покраснеют, Иисус воскреснет. Также есть версия о том, что в Древнем Риме произошло необычное событие — курица несла пятнистое яйцо, что хозяева восприняли как знак свыше о рождении необычного ребенка, которому суждено будет стать императором.

Самое большое яйцо в мире

Знаете ли вы, где находится самое большое пасхальное яйцо в мире? Его можно найти в Канаде в городе Вегревилль. Размеры яйца поражают — 8 метров в длину и 5 в ширину. Можете себе представить? Умельцы сделали яйцо из обломков самолетов.

Самые дорогие яйца в мире

И снова про яйца. Но теперь речь идет о настоящем произведении искусства — драгоценных яйцах работы фирмы Карла Фаберже. Когда-то российский император Александр III заказал драгоценные яйца в подарок для своей жены, и мастер создал невероятной красоты изделия, которые в настоящее время считаются достоянием мирового ювелирного искусства.

Истории,Карл Фаберже,Иисус Христос,
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