День 1 апреля в истории

День смеха

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Этот день, не внесенный ни в какие календари праздничных дат, по праву можно отнести к международным, поскольку обычай шутить и обманывать друг друга 1 апреля существует во многих странах.

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Есть множество версий возникновения Дня смеха. По одной из них, этот праздник зародился еще в древней Индии, где 1 апреля отмечали как день весеннего равноденствия и по случаю прихода весеннего нового года устраивали гуляния с шутками и веселыми проделками. А в Исландии считается, что обычай обманывать 1 апреля был введен богами в память о Скадеи, дочери Тиасса.

Международный день птиц

Целью этого праздника является сохранение видового разнообразия и численности диких птиц

День возник как детский праздник, который впервые был проведен в 1894 году в американском городе Оил-Сити. Очень скоро его стали отмечать на всей территории США. В начале XX века идея проведения Дня птиц проникла и в Россию. В годы революции и Гражданской войны о празднике забыли. Он был возрожден в 1924 году по инициативе московских юннатов Центральной биостанции.

30 лет назад (1993) Президент РФ Борис Ельцин подписал Закон РФ № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации».

Документ определил принципы установления и изменения прохождения государственной границы. Законом были также установлены полномочия органов государственной власти, а также пограничных войск, войск ПВО, ВМФ, иных войск и воинских формирований РФ.

85 лет назад (1938) в Швейцарии состоялась презентация растворимого кофе

В конце 1930-х годов правительство Бразилии столкнулось с проблемой сохранения излишков урожая кофе, спрос на который резко упал. Её решил химик швейцарской фирмы «Нестле» Макс Моргенталлер.

Первого апреля 1938 года состоялась презентация «кофейного кубика» учёного, который сохранял все свойства кофейных зёрен и выдерживал длительное хранение. А уже летом новый продукт фирмы «Нестле» появился в продаже.

По мнению историков, растворимый кофе был придуман ещё в начале XX века американским учёным японского происхождения Сатори Като. Спустя несколько лет английский химик Джордж Констант Вашингтон из Гватемалы создал первый растворимый кофе, который был пригоден для массового производства, и даже наладил его коммерческий выпуск. Не смотря на это, отцом этого бодрящего напитка считается именно Макс Моргенталлер.

245 лет назад (1778) был придуман знак доллара — $

Существует множество версий происхождения знака, но согласно самой распространенной из них, первым его в своих бухгалтерских книгах стал использовать торговец оружием Оливер Поллок.