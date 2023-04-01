Назван способный стать причиной для отказа в работе тип татуировки

«Я искренне верю, что люди, которые бьют татуировки на лице или на особенно заметных частях тела, делают это с целью привлечь к себе внимание. Таких людей я к себе в команду брать не буду (...) Видимо, у них есть дефицит внимания, и они решают эту проблему достаточно по-детски и поверхностно: при помощи нанесения татуировки. Если они эту проблему решают так, то и другие проблемы, скорее всего, будут решать так же — поверхностно», — заключил специалист.