Экстрасенс предрекла миру глобальные перемены: к чему готовиться

Экстрасенс посетила программу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», где рассказала о своей любви к России и о ближайшем будущем человечества. По ее словам, вскоре Землю будут населять сверхлюди.

«2023-й – это начало зарождения новой цивилизации, она придет совсем скоро. Все, что сейчас происходит в мире, является подготовкой к приходу новых людей. Они будут духовно продвинутыми», – рассказала провидица.

Новая раса не прилетит из космоса, говорит Нагабушанам. Это будут обычные на вид люди со сверхинтеллектом. Они уже есть в некоторых уголках планеты, просто сейчас скрываются. О том, живут ли такие люди в России, экстрасенс не сказала. Однако добавила, что наша страна всегда была богата талантливыми людьми, передает starhit.ru. «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, что, согласно пророчеству Ванги, ждет Россию.