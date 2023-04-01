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1 час назад

Экстрасенс предрекла миру глобальные перемены: к чему готовиться

РИА "ФедералПресс"

Провидица Арчена Нагабушанам из Кераля известна на весь мир своими точными предсказаниями. Экстрасенс смогла предвидеть пандемию коронавируса и конфликт России с Украиной. Недавно Нагабушанам рассказала о формировании новой расы сверхлюдей.

Экстрасенс предрекла миру глобальные перемены: к чему готовиться
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Экстрасенс посетила программу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», где рассказала о своей любви к России и о ближайшем будущем человечества. По ее словам, вскоре Землю будут населять сверхлюди.

«2023-й – это начало зарождения новой цивилизации, она придет совсем скоро. Все, что сейчас происходит в мире, является подготовкой к приходу новых людей. Они будут духовно продвинутыми», – рассказала провидица.

Новая раса не прилетит из космоса, говорит Нагабушанам. Это будут обычные на вид люди со сверхинтеллектом. Они уже есть в некоторых уголках планеты, просто сейчас скрываются. О том, живут ли такие люди в России, экстрасенс не сказала. Однако добавила, что наша страна всегда была богата талантливыми людьми, передает starhit.ru. «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, что, согласно пророчеству Ванги, ждет Россию.

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