$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Орнитолог объяснила, нужно ли подкармливать птиц весной

Москва24

Весной птицы не нуждаются в подкормке, но можно сделать для них временное жилище. Об этом Москве 24 рассказала сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова.

Орнитолог объяснила, нужно ли подкармливать птиц весной
Фото: m24.rum24.ru

Ежегодно 1 апреля в мире отмечается Международный день птиц. Его цель – сохранить видовое разнообразие и численность пернатых. Кроме того, весной появляются насекомые, и птицы прекрасно справляются со своим пропитанием сами, отметила орнитолог.

"Если вы хотите как-то помочь им, изготовьте дуплянку – небольшое жилище из обрезка бревна. Сейчас самое время это сделать, так как пока не начался активный гнездовой сезон и птицы не обустроили себе жилище", – заключила Чернова.

Ранее биолог Павел Глазков призвал не кормить белок миндалем. В нем много синильной кислоты, которая смертельно опасна для этих животных, пояснил он.

Истории,Елена Чернова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий