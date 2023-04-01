Кто обрек на смерть основателя Нижнего Новгорода

Печальный юбилей выпал на март этого года. Ровно 785 лет назад, в 1238 году, на реке Сить, которая ныне протекает в Ярославской области, монголо-татарами было уничтожено русское войско во главе с великим Владимирским князем Юрием Всеволодовичем. Это тот самый князь, который основал Нижний Новгород семнадцатью годами ранее. По преданию, после битвы татары отрубили мёртвому князю голову и отправили её в дар хану Батыю. С этой печальной даты берёт своё начало монголо-татарское иго, которое установилось на Руси на целых 250 лет…

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Вкратце напомню предысторию трагедии. Зимой 1237 – 1238 годов на Древнюю Русь обрушилось страшное нашествие кочевых племён, известных в истории под названием монголо-татар. Орда под руководством внука Чингисхана хана Батыя числом примерно в 150 тысяч воинов железной метлой прошлась по Руси, уничтожая буквально всё живое на своём пути. Ситуацию усугубляло то обстоятельство, что на Руси не было государственного единства – былая Киевская Русь уже давно распалась на удельные княжества, которые враждовали между собой. Поэтому каждое княжество встречало врага в одиночку и погибало также в одиночку…

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И была сеча зла

Первым делом в декабре 1237 года Батыева орда разгромила Рязань, вырезав её жителей почти поголовно. Фактически древняя Рязань прекратила своё существование – нынешний город находится совсем в другом месте. Потом кочевники пришли на земли Владимиро-Суздальского княжества, самого сильного на тот момент государства расколотой Руси. Царствовавший во Владимире князь Юрий Всеволодович оставил город и поспешил на север, дабы собрать нужное для отпора страшному врагу войско.

Князя потом будут упрекать в недальновидности и трусости – мол, бросил стольный град вместе со своей семьёй и чуть ли не трусливо сбежал. Но на самом деле князь поступил разумно, согласно той военной тактике. Он очень понадеялся на мощные укрепления города и на свою дружину, которые в теории могли сковать силы врага на длительное время. А за это время Юрий рассчитывал набрать сильное войско из подчинённых северных княжеств и ударить татарам в тыл. Одного не учёл князь – монголы времени давать ему не собирались.

Пользуясь многократным численным преимуществом, они беспрерывно штурмовали стены Владимира и буквально за несколько дней измотали его защитников. А потом – 7 февраля 1238 года – одним решительным натиском ворвались в город и устроили такую же дикую резню, как и в Рязани. Последние жители и защитники города заперлись в соборной церкви Пресвятой Богородицы. Монголы обложили церковь хворостом и подожгли её – в огне погибли все, в том числе и великокняжеская семья…

После этого орда рассыпалась на отдельные отряды и начала методичное уничтожение последних русских городов Владимирского княжества. А хан Батый отдал приказ найти князя Юрия и принести его голову…

Князя обнаружил монгольский полководец Бурундай. Его 30-тысячный отряд в начале марта неожиданно обрушился на русский лагерь, стоявший на реке Сить, куда стекались созванные Юрием русские дружины из Углича, Ростова Великого, Ярославля и прочих северных городов. Удар был настолько неожиданным, что застал русских врасплох, а битва превратилась в форменное избиение растерявшихся русских воинов, которые бросились бежать. Но преследовавшие их конные татары были беспощадны. По словам летописцев, «убиен быс великии князь Юрий Всеволодич на рице на Сити и вой его мнози погибоша»…

Мы не местные

Историки до сих пор спорят о причинах столь унизительного поражения. Да, сам князь явно не был выдающимся полководцем, да, он явно находился в страшной депрессии после известия о гибели стольного града и всей своей семьи. Однако рядом находились опытные воины, вроде родного племянника, ростовского князя Василько Константиновича, которые умели и даже любили воевать. К тому же русский лагерь находился в лесной глуши, со всех сторон окружённый не только дремучим и практически непроходимым лесом, но и болотами, реками, которые не замерзали даже зимой…

Складывается ощущение предательства – кто-то, кто хорошо знал эту местность, специально навёл монгол на русский лагерь, да ещё так, что вражеская конница подошла к русским практически незаметно для сторожевых застав. Вопрос – кем был этот предатель? Увы, стоит признать, им тогда на Руси мог быть кто угодно.

Напомню, что это были времена феодальной раздробленности, когда понятия единого отечества и единой родины практически не существовало. Городские жители ощущали себя прежде всего рязанцами, нижегородцами, владимирцами, киевлянами и т.д., и только потом уже – русичами. Что же касается деревенской массы (а это почти 90% населения того времени), то здесь вообще сильно было ещё племенное деление, когда люди были привязаны прежде всего к своему роду, своему поселению, а вовсе не к национальности.

Даже христианская православная вера ещё не играла той великой объединительной роли, каковую она станет играть позже. Христианство, несмотря на формальное крещение Руси ещё в Х столетии, тогда было делом прежде всего феодальной элиты да части горожан. В народные же массы оно широко проникнет лишь к концу XV столетия, к моменту образования централизованного Московского государства, и бывшие смерды станут именоваться крестьянами (то есть христианами). А в XIII веке, во времена Батыева нашествия, деревенский народ по большей части исповедовал язычество и был глубоко равнодушен к любым княжеским делам.