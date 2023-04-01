Историк рассказал о самых смешных опечатках в дореволюционных газетах

По его словам, ошибки нередко появлялись даже в солидных газетах и журналах. Специалист подмечает, что они до сих пор не вывелись в СМИ.

Бурт отметил, что даже знаменитый писатель Антон Чехов говорил, что избежать опечаток в тексте невозможно. Сам же Чехов постоянно допускал их в своих работах. Как-то писатель в переписке с коллегой рассказывал, что в одном его материале было допущено столько ошибок, что ему самому было стыдно. После этого он отказался от сотрудничества с журналом «Стрекоза».