$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Историк рассказал о самых смешных опечатках в дореволюционных газетах

Мослента

О самых смешных опечатках в дореволюционных газетах в честь Дня смеха, который отмечается 1 апреля, рассказал в материале «Мосленты» историк Валерий Бурт.

Историк рассказал о самых смешных опечатках в дореволюционных газетах
Фото: МослентаМослента

По его словам, ошибки нередко появлялись даже в солидных газетах и журналах. Специалист подмечает, что они до сих пор не вывелись в СМИ.

«Например, "рабололовство" вместо рыболовства, "фрайер" вместо файера, "гейфрукты" вместо грейпфрутов. Встречаются и такие: "деепричастный обормот", "минная каша", "укол зрения", "перекись населения"», — поделился он.

Бурт отметил, что даже знаменитый писатель Антон Чехов говорил, что избежать опечаток в тексте невозможно. Сам же Чехов постоянно допускал их в своих работах. Как-то писатель в переписке с коллегой рассказывал, что в одном его материале было допущено столько ошибок, что ему самому было стыдно. После этого он отказался от сотрудничества с журналом «Стрекоза».

Ранее историк Бурт назвал имя ответственного за появление в России Дня смеха.

Истории,Антон Чехов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий