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2 часа назад

Трюк из кино помог дочери спасти мать после укуса кобры

Мир новостей

Мать девушки Мамата Рай пошла включить насос на ферме родственницы. По дороге домой женщина случайно наступила на кобру, которая и укусила её.

Трюк из кино помог дочери спасти мать после укуса кобры
Фото: Мир новостейМир новостей

Пострадавшая немедленно завязала сухую траву над укусом смертельно ядовитой змеи, чтобы яд не распространился по телу. А дома дочь женщины Шрамья, узнав о случившемся, помогла матери, быстро высосав из раны яд.

Укушенную коброй доставили в больницу, она выжила и даже, благодаря своевременной реакции дочери, смогла избежать побочных эффектов от укуса кобры.

Шрамья, которая учится в частном колледже и является рейнджером скаутов, позже рассказала, что слышала о такой методике первой помощи и видела этот способ в одном из фильмов. Врачи отметили, что девушка приняла лучшее из возможных решений.

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