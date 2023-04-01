Трюк из кино помог дочери спасти мать после укуса кобры

Мать девушки Мамата Рай пошла включить насос на ферме родственницы. По дороге домой женщина случайно наступила на кобру, которая и укусила её.

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Пострадавшая немедленно завязала сухую траву над укусом смертельно ядовитой змеи, чтобы яд не распространился по телу. А дома дочь женщины Шрамья, узнав о случившемся, помогла матери, быстро высосав из раны яд.

Укушенную коброй доставили в больницу, она выжила и даже, благодаря своевременной реакции дочери, смогла избежать побочных эффектов от укуса кобры.