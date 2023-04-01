Трюк из кино помог дочери спасти мать после укуса кобры

Мать девушки Мамата Рай пошла включить насос на ферме родственницы. По дороге домой женщина случайно наступила на кобру, которая и укусила её.
Пострадавшая немедленно завязала сухую траву над укусом смертельно ядовитой змеи, чтобы яд не распространился по телу. А дома дочь женщины Шрамья, узнав о случившемся, помогла матери, быстро высосав из раны яд.
Укушенную коброй доставили в больницу, она выжила и даже, благодаря своевременной реакции дочери, смогла избежать побочных эффектов от укуса кобры.
Шрамья, которая учится в частном колледже и является рейнджером скаутов, позже рассказала, что слышала о такой методике первой помощи и видела этот способ в одном из фильмов. Врачи отметили, что девушка приняла лучшее из возможных решений.