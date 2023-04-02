Как старики совершили самое громкое ограбление Лондона

Одно из самых громких ограблений случилось второго апреля 2015 года в Лондоне, Англия, и совершили его пожилые мужчины. Из хранилища Hatton Garden Safe Deposit Ltd (Хаттон-Гарден) старики вынесли драгоценностей на сумму около 13,5 млн фунтов стерлингов. Это стало крупнейшей кражей со взломом за всю британскую историю.

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Читайте в материале "Рамблера", как это было.

В банде было всего восемь грабителей, у многих из которых уже было криминальное прошлое. Главным в команде был Брайан Ридер 1939 года рождения, которого в 1980-х осудили за убийство полицейского, также он участвовал в ограблении склада в аэропорту Хитроу в 1983 году.

Ограбление было совершено в самый разгар Пасхи, и все финансовые учреждения находились на банковских каникулах. Для того, чтобы проникнуть в хранилище, старики использовали тяжелую промышленную дрель. С помощью нее они просверлили отверстие в 50-сантиметровой бетонной стене из соседней шахты лифта. Однако проникнуть в хранилище им помешала металлическая решетка, поэтому в тот день пожилые мужчины ушли ни с чем.

Третьего апреля грабителям удалось провернуть задуманное и без особых усилий вынести содержимое десяток ячеек. Оценить точную сумму награбленного оказалось тяжело, поскольку о содержимом ячеек знали только сами клиенты, которые не всегда точно могли назвать стоимость пропавших ценностей.

Об ограблении сотрудникам хранилища стало известно лишь седьмого апреля. Выйти на грабителей оказалось достаточно просто. Их белый фургон не раз был замечен возле хранилища, и уже через несколько дней полиция вела наблюдение за несколькими грабителями.