«Кореш»: что на самом деле раньше означало это слово

Есть несколько версий происхождения термина «кореш». Две основных доказывают историческую связь понятия с древрееврейскими заимствованиями. Третья – со славянскими корнями слова «кореш», видоизмененного и впоследствии прочно вошедшего в блатной язык уголовного мира.
От имени царя Кира. Еврейский народ считал этого правителя своим другом. Именно во время его правления древнему народу было дано право на возвращение в Обетованные Земли из многолетнего изгнания. Более того, Кир дал разрешение евреям на строительство Второго Храма, что они считали предзнаменованием великого будущего своего народа. На иврите в ашкеназском произношении «Кир» звучало как «Койреш». Поскольку немало терминов и понятий пришло в блатной мир из слов, произносимых на иврите, такую версию можно считать правдоподобной. Корень слова «КРШ» до сих пор существует в иврите (схожие корни существуют и в идише, означает дословно «родственник, близкий человек»).
Также связана со словами из иврита. В более современной версии этого языка слово «Корейш» означает «Акула». То есть, крупная, хищная рыба, главная и влиятельная в морском пространстве. По мнению профессора МГУ В. Елистратова, оба понятия «крупная рыба» и «кореш», а также редко применяемый, но ранее существовавший термин «Акула» в разговорной речи тюремного жаргона в первоначальной версии означали одно и тоже. А именно – главарь банды, опасный и сильный и далее распространилось на всех ее членов. Позднее это слово привело к образованию других однокоренных терминов: «кент», «корифан», «корефан» и т. п.
От славянского слова «корень» - глава, главный в каком-либо объединении. Первоначально – воровской шайке. Затем – перешло на название всех объединенных общим делом (корнем) членов шайки, банды. Кореша, корешки, корифаны – друзья, сообщники, связанные единым общим делом. В славянских и праславянских языках корень «КОР/КАР» обозначал нечто надежное, крепкое, хорошо скрытое (например, под землей или от человеческого глаза, тайное).
Изначально (в середине 19 века) появившись в блатном сленге, термин «кореш» означал человека, который был обязан помогать и содействовать другим. Затем круг тех, кому должна была оказываться помощь, сузился до близкого круга, друзей. И слово «кореш» также стало использоваться для обозначения друзей и приятелей, лиц своей компании.