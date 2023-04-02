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40 минут назад

50 лет в одиночестве: как англичанин бросил все и уехал на необитаемый остров

Мира Маркина

Когда мы в эмоциональном порыве говорим, что нам все надоело, мы даже не подозреваем, насколько на самом деле человеку может что-то надоесть. Пример этому — англичанин по имени Брендон Гримшоу.

50 лет в одиночестве: как англичанин бросил все и уехал на необитаемый остров
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Мужчина в 36 лет бросил все и уехал на необитаемый остров, который купил за 13 тысяч долларов. Подробнее о том, как англичанин выживал в одиночестве, — в материале "Рамблера".

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В 1962 году Гримшоу приобрел крошечный остров Муайен на Сейшелах и переехал туда навсегда, бросив работу главного редактора одной из английских газет и начав всю свою жизнь с нуля. Мужчина нашел себе местного помощника-аборигена по имени Рене Лафортен и начал вместе с ним обустраивать новое жилье. При этом компаньон англичанина не жил на острове, а только приезжал периодически на помощь. Брендон Гримшоу десятки лет жил в одиночестве на необитаемом острове, по которому нельзя было даже передвигаться. С 1915 года это место было заброшено.

Camera Eye/wikipedia.org

За 39 лет Брендон и Рене превратили остров в настоящий райский уголок. Они посадили более 16 тысяч деревьев и уложили пять километров дорожек, а еще завезли туда и вырастили гигантских черепах. Гримшоу добился того, чтобы остров признали заповедником в 2008 году. и сделали частью национального парка.

В какой-то момент на остров позарились очень богатые и влиятельные люди. Например, принц Саудовской Аравии, который хотел выкупить Муайен за 50 миллионов долларов. Однако Гримшоу ответил отказом:

"Не хочу, чтобы у богачей остров стал излюбленным местом для проведения каникул. Лучше пусть он будет национальным парком, которым может наслаждаться каждый", — говорил Брендон Гримшоу.

Он стал пускать на остров туристов и брать с них по 12 евро за вход. Гримшоу проводил экскурсию и приглашал гостей в свой ресторан под названием "Веселый Роджер". Когда у мужчины спрашивали, чувствовал ли он когда-либо одиноким, он отвечал:

"Да, всего однажды. Я тогда снимал комнату в Лондоне".

Гримшоу прожил на необитаемом острове вплоть до своей смерти в 2012 году. Все это время он был единственным жителем Муайена. Про него сняли документальный фильм A Grain of Sand.

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