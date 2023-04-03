Как уроженец Большой Глушицы попал в Книгу рекордов Гиннеса

С его произведениями наверняка знакомы почти все наши сограждане старшего поколения. Хотя имя его не на слуху. Наш земляк Иван Дергилев – создатель поздравительных открыток, которые выпускались в Советском Союзе многомиллионными тиражами.

Фото: СОВА СОВА

Дергилев родился в Большой Глушице в 1926-м. В годовалом возрасте вместе с матерью переехал в Самару. И хотя немало воды утекло с тех пор, в селе помнят о своем земляке. Сотрудники местного краеведческого музея недавно связались с живущей в Москве дочерью художника Аленой Дергилевой и пригласили ее в гости. Она побывала на малой родине отца 31 марта. С собой член-корреспондент Академии художеств Алена Дергилева привезла, а затем передала в краеведческий музей множество поздравительных открыток, созданных отцом в шестидесятые – восьмидесятые годы, а также фотографии и документы, связанные с его творчеством, с судьбой художника и его семьи. Все эти материалы хранились в архиве Алены Дергилевой, а также в собрании московского коллекционера Натальи Краснушкиной. В тот же день гостья из Москвы провела с местными юными художникам мастер-класс по искусству акварели.

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В Самаре она не была 25 лет, с тех пор как приезжала на похороны своей бабушки.

"Детство и юношеские годы отец провел в этом городе, - рассказывает дочь художника. - Своего жилья у них с его матерью здесь не было. Снимали комнату то тут, то там. В 1943-м вместе со своим другом отец пытался уйти добровольцем на фронт, приписав себе возраст. Не взяли. Служил в запасе в Кустанайской области. После демобилизации он с приятелем поехал в Москву поступать в Литературный институт: папа всю жизнь писал стихи. Но не прошел по конкурсу. И поступил в Строгановское училище, на отделение скульптуры. Там же он познакомился с моей мамой. Это время совпало с украшением ВДНХ. У студентов там было много курсовых заданий, папа участвовал в создании орнаментальных композиций. В 1952 году родилась я, и надо было кормить семью. Пришлось уйти из училища. Помню, он выполнял какие-то заказы, связанные со скульптурой, оформлял технические книжки. Причем всегда работал вместе с мамой. В начале 1960-х открылась Дирекция по изданию и экспедированию знаков почтовой оплаты - ДИЭЗПО. Это было единственное в Советском Союзе издательство, которое имело право печатать марки. И отец стал работать для него. Тогда же он начал создавать поздравительные открытки.

Эту работу Иван Дергилев выполнял и для других крупных советских издательств - "Планета", "Плакат", "Изобразительное искусство", "Советский художник", "Аврора".

За 40 лет творчества Дергилев создал несколько тысяч композиций для открыток. На каждую изданную работу приходилось множество эскизов. Комиссии требовали, чтобы художники предоставляли несколько вариантов, не похожих друг на друга.

Зять художника, доктор искусствоведения Николай Бесчастнов рассказывал:

"Иван Яковлевич стал основоположником советской постановочной цветной фотооткрытки. Хорошо помню огромную комнату в московской коммуналке, где он жил со своей женой Викторией Михайловной. Помещение с очень высокими потолками и полукруглыми окнами было завалено старинной и современной фототехникой и картонными макетами – частями постановок. Много открыток было снято в этом помещении двумя большеформатными деревянными фотокамерами начала двадцатого века. Он их постоянно совершенствовал – приспосабливал для постановочных целей.

Работал Дергилев, как и многие другие художники, по ночам. Подспорьем служил крепко заваренный индийский чай".

Кстати, жила семья на Мясницкой, 48, в доме с очень интересной историей. Одно время там располагалась квартира-мастерская художника Константина Коровина — последнее его московское пристанище. В 1889 году там некоторое время жил Михаил Врубель. Бывали в доме и Федор Шаляпин, и Леонид Пастернак, и Аполлинарий Васнецов.

Как вспоминал Николай Бесчастнов, в этой квартире остался принадлежавший Коровину огромный стол с синими майоликовыми вставками. Это наследие великого художника позднее было передано в музей Строгановского училища. После отъезда Коровина за границу, в 1920-е годы, квартира, как и все помещения в доме, стала коммунальной, ее заселили семьи красных командиров. В 1930-е годы командиров расстреляли, а их вдовы тихо доживали здесь свой век. Интерьер исторической комнаты несколько раз изображала в своих офортах дочь Дергилева. Со временем жильцов из коммуналки выселили, дом отреставрировали, и к нынешнему времени здесь "поселились" 22 коммерческие организации.

Ванны для цветов и новогодняя балалайка

Но вернемся к творчеству Ивана Дергилева. Работая над открытками, он объединял в единой композиции рисунок, шрифты, фотографии. Первым стал использовать вырезанные из бумаги буквы, которые выглядели объемными при боковом освещении.

"Отец все время пытался придумать что-то новое, - вспоминает дочь художника. - Помогало то, что он обучался на скульптора. Благодаря тем навыкам его эскизы получались объемными, многослойными. Отец был первым, кто снимал крокусы, космеи, анемоны для открыток. Эти романтичные цветочки продавали около станции метро Таганская, рядом с которой он жил.

Над композициями из полевых цветов Иван и Виктория Дергилевы работали вместе. Чтобы цветы выглядели как можно дольше свежими, была разработана целая система их хранения. Их помещали в холодную ванну, им как людям "прописывали" таблетки, холодные компрессы и физические упражнения. Композиции из садовых и полевых цветов выкладывались по задуманной заранее геометрической схеме или в виде цифр и букв".

Чтобы получить эффект от мерцания огней или полета снежинок на открытке, художник развинчивал объективы и вставлял между стеклами оптики различные формы из прозрачных и непрозрачных материалов. Использовал цветные фильтры, многократные экспозиции, прибегал к разным ухищрениям при проявке пленок. Никто до Дергилева не додумался поместить на новогоднюю открытку фото балалайки. Кстати, именно эта открытка попала в отечественную Книгу рекордов Гиннесса: в 1988 году она была выпущена самым большим в стране тиражом - 55 миллионов экземпляров.

В доме у художника были и балалайка, и гитары, и баян, и аккордеон. В свободное время он играл на музыкальных инструментах, сочинял стихи.

"В тусовках отец не участвовал, - говорит Алена. - Это было не в его характере. Но внимательно следил за творчеством современных поэтов. Особенно ему нравился Вознесенский".

Иван Дергилев застал те перемены, которые начали происходить в стране в конце 1980-х годов. В это время художник стал снимать композиции с горящими свечами в старинных бронзовых подсвечниках, возрождая таким образом рождественскую символику.

Продолжение династии

Алена Дергилева продолжила дело отца и матери. Окончив Московский текстильный институт, она стала специалистом по орнаментам. Пять лет делала, как отец, открытки, потом - иллюстрации для книг. Увлеклась графикой, созданием офортов. В последние годы сосредоточилась на акварели. В это технике она создала, например, иллюстрации для уникального издания "Нарисованная Москва", которое

победило в национальном конкурсе "Книга года".

Любовь к искусству переняли дети художницы. Сын, Петр Бесчастнов, увлекся художественной фотографией. У дочери, Евдокии Дергилевой, - неодолимая тяга к керамике. А с творчеством их деда можно познакомиться в столичном Музее открытки.