«Личный палач Сталина»: как разведчик Эйтингон ликвидировал его врагов

До последних лет СССР и начала периода сенсационных для советской аудитории исторических открытий имя «аса сталинской разведки» Наума Эйтингона практически не было известно. В 1990 г., спустя ровно 50 лет после гибели «демона революции» Л.Д. Троцкого в Мексике, об Эйтингоне стали писать как об организаторе того убийства. За выполнение этой и других опасных миссий за рубежом Эйтингон был удостоен полководческого ордена Суворова (из разведчиков, кроме него, такую награду вручили лишь генералу Судоплатову).

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Наум родился в 1899 г. в еврейской семье недалеко от Могилева, в Шклове. А уже во время Гражданской войны примкнул к большевикам и воевал на их стороне. Начав службу чекиста в 1920 г., он навсегда связал свою жизнь с советскими, как бы мы сейчас сказали, «силовиками», боровшимися и с внутренними, и с внешними врагами социалистического государства. Став резидентом разведки в Шанхае в 1923 г., Эйтингон начал работу заграницей. Теперь у юного разведчика Наума Эйтингона было много имен – Леонид Наумов, Леонид Котов, Том...

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Эйтингон работал по всему миру – Азия, Европа, Северная и Южная Америка. Уже в Китае он проявил себя как полезный сотрудник, сорвав попытку людей Чан Кайши захватить советских дипломатов в Шанхае. Так Науму открылся путь к планированию и проведению спецопераций. Как пишут историки А. Колпакиди и Д. Прохоров, Эйтингон спланировал и осуществил операцию по ликвидации манчжурского прояпонского политика Чжана Цзолина, чье влияние в Пекине стало к 1928 г. чересчур значительным. По пути в Харбин вагон Чжана Цзолина взлетел на воздух. Потом Эйтингон руководил резидентами в Турции и Греции, налаживал агентурную нелегальную сеть в США, бывал во Франции и Бельгии. Когда в 1936 г. грянула гражданская война в Испании, Эйтингон под именем Котова работал с республиканцами и командовал спецоперациями их партизан, а также по заданию Сталина способствовал ликвидации испанских троцкистов.