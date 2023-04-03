$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Сара Фергюсон заявила, что корги Елизаветы II оправились от горя после ее смерти

Газета.Ru

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон рассказала, как чувствуют себя собаки королевы Елизаветы II после кончины своей хозяйки. Об этом сообщает Daily Mail.

Корги Елизаветы II оправились от горя после ее смерти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщила герцогиня в эфире радиостанции «Би-би-си», они по-настоящему счастливы.

По словам Сары Фергюсон, корги Мьюик и Сэнди после кончины Елизаветы II переехали в Ройал-Лодж, который она занимает вместе с мужем, принцем Эндрю. Сейчас они оправились от горя, пережитого из-за смерти королевы.

«У них все хорошо, они по-настоящему счастливы, их хвостики снова торчат вверх, так что, думаю, они пережили свое горе», — сказала герцогиня.

Она добавила, что собаки отличаются мягким характером и весьма ласковы.

«Думаю, что это королева приучила их быть такими нежными. Когда ты берешь сухарик, разламываешь на две части, как это делала она своими маленькими ручками... Наверное, она клала кусочки перед ними, и они аккуратно их брали», — рассказала Сара Фергюсон.

Ранее Сара Фергюсон поздравила принцессу Евгению с днем рождения, выложив ее детскую фотографию.

Истории,Сара Фергюсон,Елизавета II,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий