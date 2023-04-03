Корги Елизаветы II оправились от горя после ее смерти

«Думаю, что это королева приучила их быть такими нежными. Когда ты берешь сухарик, разламываешь на две части, как это делала она своими маленькими ручками... Наверное, она клала кусочки перед ними, и они аккуратно их брали», — рассказала Сара Фергюсон.