Корги Елизаветы II оправились от горя после ее смерти

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон рассказала, как чувствуют себя собаки королевы Елизаветы II после кончины своей хозяйки. Об этом сообщает Daily Mail.
Как сообщила герцогиня в эфире радиостанции «Би-би-си», они по-настоящему счастливы.
По словам Сары Фергюсон, корги Мьюик и Сэнди после кончины Елизаветы II переехали в Ройал-Лодж, который она занимает вместе с мужем, принцем Эндрю. Сейчас они оправились от горя, пережитого из-за смерти королевы.
«У них все хорошо, они по-настоящему счастливы, их хвостики снова торчат вверх, так что, думаю, они пережили свое горе», — сказала герцогиня.
Она добавила, что собаки отличаются мягким характером и весьма ласковы.
«Думаю, что это королева приучила их быть такими нежными. Когда ты берешь сухарик, разламываешь на две части, как это делала она своими маленькими ручками... Наверное, она клала кусочки перед ними, и они аккуратно их брали», — рассказала Сара Фергюсон.
Ранее Сара Фергюсон поздравила принцессу Евгению с днем рождения, выложив ее детскую фотографию.