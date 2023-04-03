Исследователи сняли на камеру самую глубоководную рыбу в мире

Исследователи из Японии и Австралии зафиксировали самую глубоководную рыбу в мире. Это так называемый морской слизень, которого удалось сфотографировать на огромной глубине океана близ Японии - 8336 м, сообщает пресс-служба университета Западной Австралии.

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Таким образом, был побит рекорд 2017 года - тогда в Марианской впадине морского слизня сняли на глубине 8178 м.

На сайте университета приводятся слова одного из руководителей экспедиции - профессора Алана Джеймисона, который рассказал, что "было потрачено более 15 лет на изучение этих глубоководных рыб". Профессор считает, что 8336 метров - это максимальная глубина, на которой они могут выжить. И это, по его словам, "поистине поразительно".

В пресс-службе также рассказали, что экспедиция проходила в сентябре-октябре 2022 года на судне DSSV Pressure Drop в районе глубоководной впадины близ Японии. Целью было исследовать впадины на больших глубинах в 7300, 8000 и 9300 метров, чтобы получить сведения о самых глубоководных популяций рыб в мире.

Снять на фото самую глубоководную рыбу удалось на дне впадины Идзу-Огасавара, что на юге Японии. Рыба оказалась неизвестным видом. Ученые также смогли в Японской впадине поймать в ловушки двух рыб на глубине 8022 м. Эти особи стали первыми в мире рыбами, пойманными на глубине более 8000 м.

Профессор Джеймисон заверяет, что "японские впадины - невероятные места для исследований, они даже на дне очень богаты живностью".