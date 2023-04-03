Ученые раскрыли секрет картин да Винчи и других художников Возрождения

«Наши результаты показывают, что даже с очень небольшим количеством яичного желтка можно добиться удивительного изменения свойств масляной краски. Когда картины высыхали, они не трескались и не желтели так сильно, как могли. Благодаря этому мир может до сих пор восхищаться шедеврами Леонардо да Винчи и других мастеров», – заключили исследователи.