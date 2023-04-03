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1 час назад

Ученые раскрыли секрет картин Леонардо да Винчи и других художников Возрождения

Газета.Ruиещё 1

Исследователи из Технологического института Карлсруэ в Германии выяснили, что Леонардо да Винчи и другие известные художники эпохи Возрождения экспериментировали с добавлением яичного желтка в масляную краску для того, чтобы повысить влагостойкость картин, а также предотвратить образование морщин и пожелтение. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые раскрыли секрет картин да Винчи и других художников Возрождения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ходе анализа картин эксперты обнаружили, что добавление белков и желтков яиц в масляные краски действует как антиоксидант, замедляя расслоение краски на масло и пигмент. По словам специалистов, это важное открытие, так как подобные исследования живописных привычек великих художников улучшит понимание того, как лучше сохранить бесценные произведения искусства.

«Наши результаты показывают, что даже с очень небольшим количеством яичного желтка можно добиться удивительного изменения свойств масляной краски. Когда картины высыхали, они не трескались и не желтели так сильно, как могли. Благодаря этому мир может до сих пор восхищаться шедеврами Леонардо да Винчи и других мастеров», – заключили исследователи.

Истории,Леонардо да Винчи,
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