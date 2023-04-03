Элегантная незнакомка несколько месяцев тайно жила в чужом гараже

Кейт Дуд, TikTok-блогерша из австралийского города Мельбурн, обнаружила, что в ее гараже несколько месяцев тайно жила элегантно одетая незнакомка. Об этом она рассказала в роликах, опубликованных в соцсети.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Дуд, она узнала о незваном жильце лишь во время переезда, когда соседка попросила ее убрать вещи из гаража. Австралийка удивилась и заявила, что не хранит ничего в гараже, так как боится пауков. Однако внутри действительно оказались тапочки, спальный мешок, ведро и множество других предметов, указывавших на присутствие человека. Сотрудники полиции, которых вызвали женщины, осмотрели вещи и подтвердили, что в гараже кто-то поселился.

Дуд заперла гараж и оставила перед входом табличку, в которой говорилось, что владелица вещей может обратиться в полицию, чтобы забрать их. На следующий день австралийка и ее соседка увидели у гаража незнакомую женщину. Она сорвала знак с гаража и возмущенно ушла.

«Не знаю, что с ней было потом, могу только сказать, что она была потрясающе одета», — отметила автор видео.

На другой записи Дуд проводит экскурсию по гаражу и показывает предметы, доказывающие, что там жила незнакомка. Она показывает на длинный коричневый диван. По ее словам, спальный мешок на диване не принадлежал ни ей, ни ее соседке.

«Под стулом есть ведро и полотенца, видимо, так она мылась, — отмечает она. — Сзади, очень близко, стоят ее черные туфли… Мы узнали, что во всех сумках хранились вещи, которые она украла с рынка. Здесь, на полках, средство от комаров, "Листерин", зубная щетка, расческа».

Записи стали вирусными, многие пользователи поинтересовались у автора, как она могла не заметить жившего в гараже человека.

«Гараж не был пристроен к дому, он находился на боковой дороге. Так что, если бы вы не парковались или не заходили туда каждый день, вы бы не знали», — ответила она.