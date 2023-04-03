«Волны Кондратьева»: как можно научиться предсказывать будущее

В 70-х годах советский биофизик Чижевский выдвинул гипотезу о причинах социальных кризисов (забастовки, войны, революции). Проанализировав историю более 50 государств с ранних веков существования, Чижевский пришел к выводу, что все самые главные войны, потрясения, бунты и революции напрямую зависели от солнечной активности, а точнее от ее последствий: неурожая, природных катаклизмов, воздействий на нервную систему человека. Такими циклами он считал 11-ти летние периоды (а иногда и больше), где на первые 3 года приходится 5% событий, на последующие 2 года - 20% событий, на следующие 3 года - 60% событий и, наконец, на последние 3 года - 15% событий.

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Сегодня циклы Чижевского, столь критикуемые в прошлом, вызывают все больший интерес. Ученые-психологи проанализировали период с 1700 по 1985 года и отметили, что за это время было отмечено более 2000 моментов, связанных с нарушением социальной стабильности. Они, как утверждают исследователи, четко концентрируются близ максимумов солнечной активности.

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Теория катастроф, автором которой стал математик Рене Том, учитывает малейшие изменения, способные стать спусковым крючком к масштабным, подчас катастрофическим изменениям. Любая экономическая система, как и общество в целом, развиваясь, проходит этапы перестройки, разрушения гармонии прежней системы, что сопровождается резкими изменениями катастрофического характера. Экономические показатели, социологические коэффициенты, политический фон – все это может превратить рутинные рыночные действия в самые непосредственные причины кризиса. Умение управлять активами или людьми в кризисное время - задача, требующая не просто таланта, но и прочных знаний в теории катастроф.[С-BLOCK]

Прогнозировать экономическую ситуацию «на годы вперед» можно по так называемым «циклам Кондратьева» - нашего соотечественника, который еще в 20-х годах XX века предсказал все крупнейшие экономические кризисы, вплоть до 2010 года: кризис середины XIX века, великую депрессию и нынешние проблемы с экономикой.

Основная идея «волн Кондратьева» в том, что экономика циклична. Как и в любой другой системе, в ней есть подъем, вершина, спад, кризис, депрессия и снова подъем. За движущую силу цикла Кондратьев принимал обновление инфраструктуры, появление новых технологий и, как следствие, изменение общества в целом. Такой цикл по Кондратьеву длится в среднем 40-60 лет.

По мнению экономистов, в 2008 году западная экономика вошла в последнюю фазу, фазу депрессии, которая может закончиться в ближайшие несколько лет. Следующий, шестой цикл продлится до 2060 года.