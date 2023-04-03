Чем закончился первый штурм самолета с террористами в СССР

Подвиг обычного милиционера Александра Попрядухина долгое время держался в строжайшей секретности. Несмотря на то, что в том же 1973 году Попрядухин получил заслуженную награду, о нем заговорили только в начале 2000-х годов.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Студенты-террористы

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Все началось с конгресса Миролюбивых сил, проведение которого было запланировано на осень 1973 года. Ожидалось много почетных гостей. Среди приглашенных значился даже первый секретарь Болгарской коммунистической партии Тодор Живков. Именно поэтому подготовка к конгрессу была очень серьезной. Для предотвращения различных внештатных ситуаций служащие внутренних дел разработали специальную антитеррористическую операцию под названием «Гром» и сформировали группу быстрого реагирования, в которую включили и Александра Попрядухина.

2 ноября 1973 года для группы появилась работа. Четверо молодых людей, являвшихся студентами автомобильного техникума, совершили вооруженный захват самолета Як-40 в аэропорту Быково в Москве. Старшему из студентов-террористов было всего 20 лет. Самолет направлялся в Брянск. Сразу после взлета юноши выстрелили в дверь, за которой находились летчики. Бортмеханик хотел помешать преступникам, но те пустили в него пулю. В отважного пассажира, который пришел на помощь механику, воткнули нож.

Подвиг для учебника

Требования террористов оказались традиционны: 2,5 миллиона долларов и вылет в Швецию. Командир воздушного судна убедил студентов в том, что необходимую сумму возможно собрать только в столице. Вскоре самолет был в аэропорту «Внуково». Когда под видом пополнения запасов горючего заправщик заслонил преступникам обзор, члены группы захвата заняли свои места под фюзеляжем. Александр Попрядухин понес чемодан, якобы, набитый купюрами в самолет. Именно на момент передачи денежных средств был запланирован штурм. Понятно, что для Александра этот путь по летному полю мог стать последним.

Когда из люка показалась голова одного из террористов, Попрядухин вызвал огонь на себя. Преступник был точен: он попал милиционеру прямо в грудь. Однако на Александре был бронежилет, который и спас ему жизнь. Другие сотрудники правопорядка занялись террористами. Внутрь самолета был заброшен пакет со слезоточивым газом. При штурме одного студента ранили, руководитель бандитов покончил жизнь самоубийством, а двое оставшихся сдались сами. Вся операция длилась 4 минуты 11 секунд. Ее описание даже попало на страницы учебников по антитеррору.

Под грифом «Секретно»

Газеты, конечно, о Попрядухине написали. Однако в небольших заметках он фигурировал исключительно в роли милиционера, задержавшего какого-то опасного преступника в парке Горького. О захвате самолета и юных террористах ни слова. В декабре того 1973 года Александру Попрядухину было присвоено звание героя Советского Союза.

О подвиге Попрядухина молчали до начала 2000-х годов. Секретность данной информации многие объясняют просто: в 1973 году в Москве проходил вышеупомянутый конгресс миролюбивых сил, а тут такое – вооруженный захват самолета да еще и в столице СССР!

После подвига

Двоих оставшихся в живых студентов тоже поджидала скорая смерть. Один из них скончался в тюрьме, другого убили заключенные.

Судьба героя также изобиловала резкими поворотами. Когда Союз перестал существовать, Попрядухин устроился охранником к одному из представителей «золотой» молодежи. По его собственным словам, своему 26-летнему хозяину бывший милиционер приносил кофе в постель.