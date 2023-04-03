Мужчина сбросил 20 килограммов за четыре месяца

Житель Индии сбросил 20 килограммов за четыре месяца из-за боли в суставах и одышки. Свой секрет успеха он раскрыл в издании The Times of India (TOI).

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37-летний мужчина по имени Дипак рассказал, что всегда страдал от избыточного веса. Попытки похудеть неизменно заканчивались тем, что он сбрасывал шесть-семь килограммов, а потом снова поправлялся. Когда его вес достиг 108 килограммов, он решил изменить свое отношение к здоровью. В первую очередь его беспокоили одышка и боли в спине и суставах. Кроме того, из-за полноты он был постоянно подавлен.

В первую очередь Дипак изменил рацион и составил для себя особую диету. На завтрак он выпивал чашку кофе, съедал три вареных яйца и салат из пророщенных бобов мунг — индийского сорта фасоли. Обедал мужчина овощным супом и блюдом из курицы или рыбы, а ужины чаще всего пропускал или тоже ел суп. Кроме того, он полностью исключил из своего меню сахар и другие простые углеводы.

Чтобы быстрее привести себя в форму, Дипак начал регулярно играть в бадминтон и каждый день проходить по 10 тысяч шагов. Для поддержания правильного настроя он ставил перед собой краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели в похудении.

В итоге ему удалось сбросить 20 килограммов за четыре месяца. Главным своим приобретением Дипак считает здоровье и уверенность в себе. «Здоровье — это богатство. Если ты здоров — ты более гибок. Можешь наслаждаться жизнью и много чем заниматься. А лишний вес — это тикающая бомба, которая может взорваться в любой момент и лишить тебя жизни», — подытожил свой рассказ индиец.