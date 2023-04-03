Обнаружены самые древние свидетельства поедания людьми улиток

До сих пор самые старые свидетельства того, что Homo sapiens поедали наземных улиток, датировались примерно 49 тыс. лет назад в Южной Африке и 36 тыс. лет назад в Европе. Однако новое исследование показало, что люди зажарили это деликатесное мясо в каменном гроте на юге Африки 170 тыс. лет назад, сообщает Science news. Научная статья вышла в Quaternary Science Reviews.

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Анализ фрагментов раковин, раскопанных в пещере, показывает, что охотники-собиратели, которые периодически жили здесь, жарили крупных африканских наземных улиток на углях. Исследователи говорят, что это лакомство стало особенно популярным между 160 тыс. и 70 тыс. лет назад. В слоях отложений, относящихся к тому времени, найдено множество кусочков раковин улиток.

До этого считалось, что улиток сапиенсы массово стали есть лишь 10-15 тыс. лет назад.

«Легкий в употреблении жирный белок улиток был бы важной пищей для пожилых людей и маленьких детей, которые менее способны пережевывать твердую пищу», — говорит первый автор исследования Марин Войцешак.