Почему Эйфелева башня скоро вырастет на несколько сантиметров

Окрытая 31 марта 1889 года, она является самым посещаемым платным памятником в мире. Мы расскажем вам несколько любопытных фактов о самой известной башне.

Фото: Inc-News Inc-News

Если вы когда-нибудь были в Париже, мы уверены, что вы побывали на знаменитой Эйфелевой башне. Речь идет, наверное, о самом посещаемом памятнике французской столицы, строительство которого началось 28 января 1887 года и было открыто 31 марта 1889 года, по этой причине ежегодно 31 марта отмечается День Эйфелевой башни.

Видео дня

Она была спроектирована инженерами Морисом Кехлином и Эмилем Нугье, а затем построена французским инженером Гюставом Эйфелем и его сотрудниками для Всемирной выставки 1889 года в Париже. Она расположена в VII городском округе Парижа, Франция, и представляет собой сложное сооружение из полированного железа, высота которого составляет 324 метра. Первоначально эта башня называлась “300-метровая железная башня”, но вскоре в честь ее создателя она была переименована в “Эйфелеву башню”, а затем просто в “Эйфелеву башню”.

Но знаете ли вы, что зимой Эйфелева башня дает усадку на 4-8 см? При повышении температуры она возвращается к своим первоначальным размерам, а в жаркую погоду расширение металла заставляет памятник двигаться, достигнув рекордного наклона в 18 см в 1976 году. Таким образом, в течение следующих нескольких недель она вырастет на несколько сантиметров. Если вам посчастливилось посетить ее, внимательно посмотрите, сможете ли вы увидеть разницу ... сложно, но никогда не угадаешь.

Это не единственный любопытный факт о знаменитой парижской башне. Вот еще несколько, которые наверняка вас тоже удивят:

Первыми, кто посетил Эйфелеву башню, были некоторые члены британской королевской семьи во время их пребывания в Париже в 1889 году, еще до ее открытия.

Еще до завершения строительства она подверглась резкой критике со стороны интеллектуалов того времени, таких как Шарль Гарнье. Он получил такие отзывы, как “большой жираф, весь проколотый".

С момента постройки башню красили один раз в семь лет, и на Эйфелевой башне содержится эквивалент 350 тонн краски, поскольку ее красили целых 19 раз. В 2019 году было предложено удалить эту краску и, таким образом, сохранить памятник в безопасности. Цвет Эйфелевой башни намеренно изменен с более темного на более светлый, чтобы подчеркнуть точку схода.

У подножия Эйфелевой башни, за западной колонной, есть дымоход Это кирпичная башня, спрятанная в парке среди кустов, построенная в том же году, когда началось строительство Эйфелевой башни, то есть в 1887 году. Она выполняла промышленную функцию, так как была соединена с машинным отделением, расположенным под южной колонной.. Это кирпичная башня, спрятанная в парке среди кустов, построенная в том же году, когда началось строительство Эйфелевой башни, то есть в 1887 году. Она выполняла промышленную функцию, так как была соединена с машинным отделением, расположенным под южной колонной.

Эйфелеву башню ежегодно посещают в среднем 7 миллионов человек (75% иностранцев), что делает ее самым посещаемым платным памятником в мире. В 2007 году она была номинирована на звание одного из 7 чудес света, но не была выбрана путем голосования.