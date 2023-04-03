Ирландку удивило послание на чернике, купленной в магазине

Как рассказала женщина, она ела ягоды вместе с семьей и заметила на некоторых из них послание, состоявшее из трех букв — «ABS». Пытаясь понять, что это может значить, ирландка обратилась за помощью к пользователям соцсетей. По мнению людей, на чернике осталась гравировка кода, которую наносят лазером на коробку.