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2 часа назад

Ирландку удивило послание на чернике, купленной в магазине

Газета.Ru

Женщину в Ирландии удивило послание на чернике, которую она купила в магазине, пишет Mirror.

Ирландку удивило послание на чернике, купленной в магазине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказала женщина, она ела ягоды вместе с семьей и заметила на некоторых из них послание, состоявшее из трех букв — «ABS». Пытаясь понять, что это может значить, ирландка обратилась за помощью к пользователям соцсетей. По мнению людей, на чернике осталась гравировка кода, которую наносят лазером на коробку.

Впрочем, многие комментаторы уверены — тут не все так просто. Они отнеслись к ситуации с юмором и стали предлагать свои идеи.

«Антиблокировочная система. Или автоматическая система ягод», — предположили участники обсуждения.

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