Сенсация века: знаменитую Ave Maria написал русский композитор

7 апреля православие отмечает великий праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Удивительно, но с этим днем в конце XX века связан детективный сюжет, который кто-то назовет самой громкой мистификацией века, а кто-то - загадкой самого скромного гения. Хотя, по-моему, тут обычная история самоотверженности русского, советского характера, который не раз приносил на алтарь мировой культуры свой талант - этот воистину дар Божий - приносил, дарил всему миру со всей полнотой самоотречения, не думая о барышах и даже о славе. И то, что произошедшее связано с Благовещением, тоже неслучайно, поэтому сначала о празднике.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как следует из названия, Благовещение - праздник в честь благой вести. Вести о том, что "в роду человеческом родится Богочеловек, Спаситель". Согласно Евангелию, Благую весть Деве Марии о том, что Она станет Матерью Сына Божьего, принес Архангел Гавриил.

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Возвышенные слова, с которыми посланник Бога обратился к юной девушке Марии, легли в основу одной из самых любимых молитв христианства. В православии они звучат так: "Богородице Дево, радуйся! Благодатная Мария, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах (между женами)…" А в католичестве эту молитву называют просто по первым двум словам обращения - Ave Maria ("Радуйся, Мария").

И как только мы начнем набирать в интернете это величественное приветствие Архангела Гавриила на латыни - Ave Maria - перед нами появится множество вокальных произведений с таким названием: от Гуно, Верди, Листа до Дворжака и Сен-Санса. Долгое время популярней всего была Ave Maria Франца Петера Шуберта. Но к началу века XXI самой любимой, самой узнаваемой стала мелодия под авторством не столь известного Джулио Каччини.

Уверена, каждый из нас не однажды слышал эту поразительную мелодию - в кино или в исполнении известнейших солистов мира. Отчего-то в этой арии, нет даже не в арии, в вокализе, всего два слова - Ave Maria, но сама музыкальная молитва так возвышенна, так боговдохновенна, что, услышав ее хотя бы раз, уже никогда не забудешь. Она действует напрямую, здесь душа говорит с душой.

А дальше настоящие чудеса и обещанный детектив. Если набрать, например, на YouTube Caccini Ave Maria - не важно, в исполнении какого итальянского вокалиста, произведение включили в свой репертуар все звезды бельканто, - то в комментариях можно прочитать: "Non е Giulio Caccini, е il compositore russo Vavilov - Это не Джулио Каччини, это русский композитор Вавилов!" Итальянцы знают. А вот мы пока не очень.

Обычный гений Владимир Федорович Вавилов родился 5 мая 1925 года в Ленинграде, в обычной рабочей семье. Правда, как свидетельствуют очевидцы, его отец - обычный сапожник - латая ленинградцам обувку, имел обыкновение насвистывая, выводить высокохудожественные рулады, вплоть до оперных арий. Мама Надежда великолепно пела. В детстве Володя немного учился музыке - во Дворце пионеров, там его наставником по игре на гитаре был легендарный аккомпаниатор Шаляпина и Собинова - Петр Иванович Исаков.

В 1943-м Владимир Вавилов ушел на фронт, защищал Родину, был ранен. После демобилизации рядовой Вавилов музыку не оставил и, работая механиком на заводе, параллельно учился в ленинградской Музыкальной школе для взрослых им. Н.А. Римского-Корсакова.

Российская Газета

Семиструнная гитара, забытая у нас после революции, была первой любовью Вавилова. Владимир Федорович не просто досконально ее изучил и стал виртуозом, гастролирующим по всей стране с самыми прославленными исполнителями, но и создал первый советский самоучитель игры на семиструнной гитаре. Вот в этом сборнике наш скромный гений впервые и проявил себя как композитор, приписывающий свои произведения другим, более именитым авторам.

Тратить силы и время на то, чтобы презентовать себя в качестве композитора, пробиваться Владимир Федорович не хотел: гений Вавилов, видимо, чувствовал, что жизнь скоротечна, а вот музыка нет. Рекламаций от предшественников не поступало: возможно, они улыбались из своих небесных высей, глядя, как русский солдат, новенький среди них, небожителей, сочиняет музыку хрустальных сфер, скромно приписывая ее былым творцам.

Сочиняет и растет - как виртуоз, как мастер, дотянувшийся до неземного! Именно в "Начальный курс игры на семиструнной гитаре", считают искусствоведы, вошли композиции Вавилова, которые он приписал таким мастерам прошлого, как А.О. Сихра, М.Т. Высотский - ноты этих сочинений в архивах умерших "авторов" так и не были найдены.

Следующей и последней любовью Вавилова была лютня - в СССР дотоле никому не известная. Вот тут-то уж многогранный гений Владимира Федоровича развернулся вовсю - изучая картины художников Средневековья, собирая информацию об инструменте буквально по крохам, Вавилов сначала разработал чертежи диковинки. А когда уникум изготовили, Вавилов не только научился виртуозно играть, разработал табулатуру для будущих лютнистов, но и сочинил для лютни не менее восьми произведений. Три из них - мировые шедевры.

То ли в конце 60-х, то ли в 1970-м фирма "Мелодия" выпустила грампластинку "Лютневая музыка XVI - XVII веков". Исполнителем и редактором диска значился наш герой. Диск мгновенно стал сверхпопулярен - еще бы! Открывала его дивная мелодия Франческо Кановы да Милано (уверена, вы все ее споете даже ночью без запинки!) А дальше - безупречное звучание никогда прежде не слышанных в Советском Союзе опусов средневековых композиторов: Каччини, Ганс Нейзидлер, Байф...

Только вот дело в том, что и для мира все эти произведения, кроме разве что английской народной песни "Зеленые рукава", тоже были в новинку. Через десятилетия после того, как "Ave Maria Каччини" покорила мир, искусствоведы опомнились и стали искать по архивам ноты всех вновь обретенных шедевров. Так и выяснилось, что первоисточников-то и нет. Что автор - наш "редактор и составитель В.Ф. Вавилов". Это в СССР 70-х можно было заморочить голову худсовету, сказав, что Ave Maria принадлежит известному композитору и певцу, аккомпанирующему себе на лютне, Джулио Каччини. А в Италии все ноты придворного музыканта двора Медичи наперечет.

Искали-искали итальянцы среди партитур вновь обретенную Ave Maria, а потом догадались отдать ее на стилистическую экспертизу. И выяснилось: написать такую музыку можно было только в веке XX, эпохе барокко музыкальные приемы нашей Ave Maria были еще неведомы. Позже произошедшее назовут "величайшей мистификацией века", или даже "сенсацией века".

Интересно, что, приписав былым гениям почти все произведения диска "Лютневая музыка XVI-XVII веков", сам Вавилов рядом с Ave Maria поставил: "Неизвестный автор". Видимо, именно эта мелодия-молитва была Вавилову особенно дорога. В своем беззаветном служении музыке он готов был остаться ее безымянным солдатом. Позже, чтобы дать вокализу ход на радио и сцену, советские исполнители стали рядом с Ave Maria указывать - Джулио Каччини. Сейчас, когда авторство точно атрибутировано, многие на Западе пишут два имени - "Каччини - Вавилов": первого, потому что вокализ сначала прославился под этим именем, а Вавилова как истинного автора.

Ну а кто-то, как, например, латвийская певица Инесса Галанте, чаще всех исполняющая Ave Maria на мировой сцене, Вавилову в авторстве упорно отказывает - видимо, неприязнь ко всему русскому выше чувства благодарности гению, чей талант не только прославил тебя, но и кормит!

Владимиру Федоровичу, презревшему мишуру славы и денег, все эти игрища давно все равно. После выпуска "Лютневой музыки XVI-XVII веков" всего через каких-то три года, в 47 лет, Вавилов ушел от нас - рак поджелудочной. Господь забрал Свое гениальное дитя. А нам оставил музыку.

Три шедевра Владимира Федоровича Вавилова

1. Ave Maria. В прижизненном издании Вавилов написал "Неизвестный автор". В 1975 г., уже после смерти В.Ф. Вавилова, чтобы облегчить арии дорогу к слушателю, одна из первых исполнительниц произведения поставила рядом с названием имя Джулио Каччини (1551 - 1618 гг). Хотя среди его опусов Ave Maria не значится. Стилистический анализ доказал: такая музыка не могла быть написана в XVI-XVII вв.. Но до сих пор, даже в России, в качестве автора называют итальянца. Список исполнителей шедевра исчисляется сотнями.

2. Канцона (канцона - по-итальянски "песенка"). Мелодию Вавилов приписал Франческо Канова да Милано (1497 - 1543гг.). В 1972 году Анри (Андрей) Волохонский написал на Канцону стихи, песня "Город золотой" ("Над небом голубым…") стала культовой после того, как прозвучала в фильме С. Соловьева "Асса". В фильме авторов песни тогда не указали. Сейчас "Город золотой" исполняют даже на японском языке.