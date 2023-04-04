Башибузуки: чем воины Османской империи шокировали русских казаков

В армии Османской империи числились отряды легкой конницы, известной как башибузуки, которых сами турки считали не солдатами, а грабителями, служившими не за жалованье, а за право грабить врагов Порты. Чаще всего противниками башибузуков были не военнослужащие вражеской армии, а беззащитные мирные жители, а само их название стало синонимом убийцы и грабителя.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Армия карателей и грабителей

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С турецкого башибузук переводится как «сорви-голова» и обозначало буйного отчаянного человека или просто разбойника. В армии Османской империи башибузуки использовались как иррегулярная кавалерия и в мирное время их отряды занимались охраной отдаленных границ. С наступление войны султан формировал из всадников шайки, называемые одами, в которые чаще всего входили албанцы, черкесы, курды и добровольцы из полудиких горных племен Малой Азии.

Наибольшее применение башибузуки, количество которых доходило до 20 тысяч, получили в 18-19 веках. В Европе они стали известны не благодаря воинскому искусству, а за счет своих преступлений. Обычным делом для башибузуков стали массовые убийства, которые особенно шокировали европейцев того времени.

Балканский ужас

Весной 1876 года в Болгарии вспыхнуло антитурецкое восстание, на подавление которого помимо регулярной армии султан бросил 5 тысяч башибузуков, набранных из турок, цыган, черкес, болгар, принявших ислам и мусульман из Боснии-Герцоговины. За месяц каратели сожгли более 80 деревень и разграбили 200 населенных пунктов.

Руководитель русской дипмиссии в Адрианополе, князь Церетелев, писал в Петербург: «Войска получили приказ уничтожать все при малейшем сопротивлении. Сначала таковым считалось противодействие грабежу и притеснениям, совершаемым башибузуками, затем не считались даже и с этими предлогами, и достаточно было лишь быть болгарином. Речь шла не о том, чтобы искать виновных, а об истреблении христиан...». Точное количество жертв неизвестно, но болгарские исследователи говорят о 30-60 тысяч погибших.

В книге «Турецкие зверства в Болгарии» 1880 года записано, что наиболее страшными были башибузуки-албанцы, которые делали то, на что не отваживались даже турки. Сжигая болгарские и сербские села, они устраивали на пепелищах гуляния с танцами. Выживших в огне людей насаживали на колья. Особой жестокостью башибузуки отличились во время сербского восстания 1875-1878 годов. Из-за зверств, творимых добровольцами-албанцами, только из Косовского вилайета бежало 100 тысяч православных сербов.

Резня в городе Батака

Показателен случай с болгарским городом Батака. В 1876 году известный американский военный корреспондент, Мак-Гахан, в статье британской газеты Daily News писал: «Капитан Ахмет-ага, будучи во главе отряда башибузуков, умертвил 8 тысяч жителей города, далекого от мест антитурецких восстаний — Батака. Еще до начала уничтожения жителей... из города было выведено двести молодых девушек, их заставляли плясать, насиловали, а потом всех убили, свалив трупы гнить под солнечным зноем». Статья американца имела большой резонанс и заставила британское правительство отказаться от поддержки Османской империи в войне с Россией, которая решила заступиться за христианские народы Балкан.

Головорезы на Кавказе

Особое внимание башибузукам уделил русский философ, Владимир Соловьев. В своей книге «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» он записал рассказ русского генерала, столкнувшегося с этим «воинством» 28 октября 1877 на Кавказе, во время Русско-турецкой войны. Генерал вспоминал: «Смотрю, казаки подъехали и остановились как вкопанные — не двигаются. Я поскакал вперед; прежде чем увидел, по смраду жареного мяса догадался: башибузуки свою кухню оставили. Огромный обоз с беглыми армянами не успел спастись, тут они его захватили и хозяйничали.

Башибузуки не пощадили и младенцев, а живым остался только один армянин, спрятавшийся в колодце. Позднее русские догнали головорезов расстреляли их картечным артиллерийским огнем, а оставшихся в живых казаки добили шашками. Пленных в этом бою не брали.